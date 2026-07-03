Volan postaje prevruć za držanje, sedišta peku, a temperatura u kabini često dostiže nivo na kojem je teško i disati.

Zbog toga većina vozača odmah po ulasku u automobil uključuje klimu na najjače i otvara prozore, ali i pored toga često prođe desetak minuta dok unutrašnjost vozila ne postane prijatna.

Međutim, mnogi ne znaju da gotovo svaki savremeni automobil ima jedno dugme koje može znatno ubrzati rashlađivanje kabine, smanjiti opterećenje klima-uređaja i istovremeno smanjiti potrošnju goriva.

Dugme koje većina vozača ne koristi kako treba

Reč je o dugmetu za recirkulaciju vazduha, koje je obeleženo simbolom automobila sa zakrivljenom strelicom unutar njega.

Njegova funkcija je da spreči ulazak spoljnog vazduha u kabinu i omogući da klima-uređaj rashlađuje vazduh koji se već nalazi u automobilu.

Šteta mnogo košta - šta sve strada u automobilu ako je na suncu usred vrućina, više o tome pročitajte OVDE.

Kada je recirkulacija isključena, klima neprestano uvlači vreo spoljašnji vazduh i pokušava da ga rashladi, što dodatno opterećuje kompresor i produžava vreme potrebno da se kabina ohladi.

Kada uključite recirkulaciju, sistem zatvara dovod spoljnog vazduha i nastavlja da hladi već rashlađeni vazduh iz unutrašnjosti automobila.

Na primer, ako je temperatura u kabini već spuštena na oko 25 stepeni, klima će mnogo lakše rashladiti taj vazduh na prijatnih 20 stepeni nego što bi svaki put iznova hladila spoljašnji vazduh koji ima 35 stepeni ili više.

Manja potrošnja goriva i manje opterećenje klime

Klima-uređaj pokreće kompresor koji radi pomoću motora automobila. Što je njegovo opterećenje veće, raste i potrošnja goriva.

Kod manjih automobila rad klima-uređaja pod punim opterećenjem može povećati potrošnju goriva i za 10 do 15 odsto.

Uključivanjem recirkulacije vazduha klima radi efikasnije, kompresor je manje opterećen, a samim tim smanjuju se potrošnja goriva i habanje sistema za klimatizaciju.

Korisna i kada nije vruće

Dugme za recirkulaciju nije korisno samo tokom visokih temperatura.

Stručnjaci preporučuju da ga uključite i kada prolazite kroz tunele, vozite iza kamiona koji ispuštaju gust dim ili se krećete pored gradilišta i poljoprivrednih površina.

Na taj način sprečava se ulazak izduvnih gasova, neprijatnih mirisa, prašine, polena i drugih alergena u kabinu, pa vazduh koji udišete ostaje čistiji i prijatniji, prenosi Politika magazin.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.