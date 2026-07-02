Bavarska na jugoistoku Nemačke dom je nekih od najlepših gradova u zemlji, sa bajkovitim dvorcima, alpskim panoramama i zadivljujućim istorijskim zgradama.

Među njima se ističe Pasau, poznat i kao "grad tri reke" jer se tu susreću Dunav, In i Ilc. Njegove barokne ulice, impresivna katedrala Svetog Stefana i slikoviti stari grad dobro su poznati turistima, ali jedna neobična zgrada ipak uspeva da iznenadi čak i one koji misle da su u Pasau videli sve.

U ulici Ostucištrase nalazi se kuća koja izgleda kao da je izašla iz jedne od bajki braće Grim. Ovo je Vila Ostuci ili Glasšerbenvila, jedna od najneobičnijih privatnih kuća u Bavarskoj, čije ime doslovno znači "vila od staklenih krhotina".

Dovoljan je samo jedan pogled na njenu fasadu i odmah ćete shvatiti kako i zašto je dobila to ime. Njena fasada je potpuno prekrivena šarenim komadima stakla, porcelana i keramike koji svetlucaju poput dragulja na suncu. Iza ove neobične građevine stoji italijanski arhitekta Aristid Ostuci, rođen 1853. godine u Udinama.

Živeo je i radio u Pasau, a početkom 20. veka odlučio je da sagradi sopstvenu kuću, koja će postati njegov najveći projekat.

Na fasadi su razbijeni tanjiri

Ostuci je podneo gradskim vlastima projekat za običnu trospratnu kuću u martu 1901. Dozvola je izdata bez većih problema, ali kada je kuća završena u septembru 1902. godine, stanovnici Pasaua su videli nešto sasvim drugačije od onoga što su očekivali.

Umesto jednostavne građevine, stvoreno je veličanstveno arhitektonsko delo koje nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Među dekoracijama na fasadi Glasšerbenvila mogu se pronaći razbijeni tanjiri, bokali, činije, delovi verskih statua i brojni drugi predmeti koji su pažljivo ugrađeni u zidove.

Ništa nije postavljeno nasumično, jer fragmenti formiraju geometrijske šare, cvetne motive i dekorativne ornamente koji pokazuju koliko je Ostuci pažnje posvetio svakom detalju.

Čovek sve reciklirao

Igra svetlosti je posebno impresivna. Kada sunce obasja kuću, hiljade krhotina stakla prelamaju i reflektuju zrake, čineći da cela zgrada izgleda kao da svetluca.

Upravo zbog ovog efekta mnogi smatraju ovu vilu jednom od najfotogeničnijih građevina u Bavarskoj.

Do danas nije sasvim jasno kako je Italijan došao na ideju da kuću dekoriše na ovaj način. Neki istoričari pretpostavljaju da je koristio odbačene komade stakla iz lokalnih staklara.

Pošto je proizvodnja stakla vekovima bila važan deo ekonomije Bavarske šume (Bayerischer Wald) i područja Pasaua, nije bilo nedostatka takvih materijala.

Ono što bi inače završilo kao otpad, Ostuci je reciklirao i pretvorio u jednu od najupečatljivijih karakteristika grada.

Arhitekta je kombinovao elemente italijanske renesanse, baroka i secesije, stvarajući zgradu koja se ne može lako klasifikovati ni u jedan stil. Iako funkcioniše kao muzej, vila i danas ima stambenu funkciju. Prostire se na približno 476 kvadratnih metara i podeljena je na deset stanova. Tokom godina su je naseljavali brojni stanovnici, uključujući i samog Aristida.

Međutim, vreme nije bilo blagonaklono prema ovoj jedinstvenoj građevini. Do kraja 20. veka kuća je bila u veoma lošem stanju, a uklonjene su i kule. Restaurirane su tokom restauracije sprovedene 2000. godine, uz učešće Nemačke fondacije za zaštitu spomenika, piše Putni kofer.

Danas je Vila Ostuci jedan od najzanimljivijih skrivenih dragulja Pasaua i pravi dokaz da kreativnost može pretvoriti čak i "obične" materijale u nešto izvanredno.

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