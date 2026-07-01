On je na konferenciji u Frankfurtu rekao da timovi firme Bi-Vaj-Di ove nedelje obilaze različite lokacije i razmatraju preuzimanje fabrike nekog od tradicionalnih proizvođača automobila, prenosi Rojters.

Izrazio je sumnju u konkurentnost proizvodnih pogona u Nemačkoj koji se, kako je naveo, suočavaju sa nedovoljnom iskorišćenošću kapaciteta.

Bi-Vaj-Di je prošle godine povećao prodaju u Evropi za 270 odsto, na gotovo 188.000 vozila, dok je u prvih pet meseci ove godine prodao više od 100.000 automobila, što je više nego dvostruko u odnosu na isti period lane.

Preuzimanjem još jedne fabrike kompanija bi dobila drugi proizvodni pogon u Evropi, pored fabrike u Mađarskoj.

Altavila je ocenio da evropska automobilska industrija mora da se prilagodi rastućoj konkurenciji kineskih proizvođača i dodao da planovi Folksvagena za dodatno smanjenje troškova predstavljaju "prvi pravi poziv na buđenje".



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