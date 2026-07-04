Nedavna odluka kompanije Sony da od januara 2028. godine obustavi proizvodnju novih fizičkih PlayStation igara izazvala je burne reakcije igrača širom sveta. Na društvenim mrežama poput X-a, Instagrama i Reddita masovno se deli slogan: „Plaćanje ne znači vlasništvo, a piraterija nije krađa“, a objave na ovu temu već su prikupile više od milion pregleda.

Prema navodima francuskih gejming medija, slogan odražava sve veće nezadovoljstvo korisnika zbog prelaska industrije na isključivo digitalnu distribuciju. Igrači ističu da su fizički diskovi i kertridži godinama predstavljali pravo vlasništvo nad igrom – mogli su da ih pozajmljuju, prodaju, razmenjuju ili čuvaju u kolekciji, a igre su često radile i decenijama kasnije bez internet veze, piše Benchmark.

Gašenje fizičkih igara izazvalo talas nezadovoljstva

Digitalna distribucija, međutim, menja taj odnos. Čak i kada korisnik kupi fizičko izdanje, mnoge moderne igre zahtevaju stalnu internet vezu, velika dodatna preuzimanja podataka i povezivanje sa korisničkim nalogom. Ukoliko izdavač ugasi servere ili izgubi prava na distribuciju, igrač može trajno ostati bez pristupa naslovu koji je platio.

Prema podacima Sonyja, oko 80% prodaje PlayStation igara tokom poslednjih kvartala otpada na digitalna preuzimanja. Takav model kompaniji donosi veću zaradu jer eliminiše troškove proizvodnje diskova, distribucije i tržišta polovnih igara, dok istovremeno omogućava potpunu kontrolu nad cenama i pretplatničkim servisima.

Veliki broj igrača smatra da se time narušavaju osnovna potrošačka prava. Na društvenim mrežama mnogi ističu da fizičke igre nisu bile samo način igranja, već i deo ličnih kolekcija i uspomena. Pojedini upozoravaju da bi potpuni prelazak na digitalnu distribuciju mogao dodatno podstaći pirateriju, jer korisnici smatraju da zapravo više ne kupuju igru, već samo privremenu licencu za njeno korišćenje.

Stručnjaci upozoravaju da bi ukidanje fizičkih izdanja pogodilo čitav lanac industrije: od prodavnica video-igara i tržišta polovnih naslova do kolekcionara. Sve više novih izdanja već danas u kutiji sadrži samo kod za preuzimanje igre, bez kompletnog sadržaja na disku, što je praksa koja je odavno postala standard na PC platformi.

Igrači pritom ne odbacuju u potpunosti digitalna izdanja. Njihov glavni zahtev jeste da igre koje plate ostanu trajno dostupne, da mogu slobodno da ih poklone ili preprodaju i da pristup ne zavisi isključivo od naloga ili servera izdavača. Za sada se Sony nije zvanično oglasio povodom ovih kritika niti je odgovorio na pitanja o budućnosti vlasništva nad digitalnim igrama.

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