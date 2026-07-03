Ostrvo Korvo je najmanje ostrvo na Azorima - prostire se na samo 17 kvadratnih kilometara u Atlantskom okeanu.

Veći deo ostrva u ovom portugalskom arhipelagu dominira vulkanski krater Kaldeirao, a oko 400 stanovnika živi u jedinom naselju pod nazivom Vila do Korvo.

Iako je ostrvo Korvo povezano vazdušnim putem i ima svoj aerodrom, nije lako doći do njega. Vreme je ovde veoma nepredvidivo.

Magla i jaki vetrovi mogu se pojaviti ili nastati, u trenutku, i mogu izazvati nepredviđena kašnjenja i otkazivanje letova.

Nikada ne znate u šta ćete se upustiti. Iskusni putnici tvrde da letovi mogu kasniti satima - ili čak danima, zbog lošeg vremena.

Uvek se preporučuje kupovina dobrog putnog osiguranja kada putujete na Korvo kako biste bili sigurni da ćete biti nadoknađeni i zbrinuti u slučaju kašnjenja i dramatičnih promena u planovima, piše Pun kufer.

Čak i ako uspete da uhvatite avion do ostrva, to će obično biti manji model. Veliki putnički avioni ne mogu da slete ovde jer aerodrom Korvo ima betonsku pistu dugačku samo 800 metara.

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