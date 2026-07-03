Lajla Ali Šeik, poznata na TikToku kao Salt and Shaikh, odlučila je da proba kultni vimbldonski specijalitet - jagode sa šlagom.

Iako je cena od oko 3,30 evra na prvi pogled izazvala iznenađenje, njen zaključak je bio neočekivan: desert nudi izuzetnu vrednost za novac, piše Express.co.uk.

"Jedna od najisplativijih stvari koje sam pojela"

U videu koji je objavila na internetu, Lajla je podelila svoje iskustvo:

"Priča se da je Vimbldon skup, ali kada su čuvene jagode sa šlagom oko 3,30 evra, da li je to zaista tako? Krenula sam da otkrijem da li se isplate", rekla je ona.

Dodala je i zanimljiv podatak:

"Tokom svakog Vimbldona pojede se oko 2,5 miliona jagoda. Svaka jagoda se sveže bere i svakodnevno doprema sa iste porodične farme u Kentu".

Opisala je i sam proces:

"Tokom posete dozvoljeno nam je da sami složimo svoju porciju. Prvo uzmete posudu, zatim uklonite zelene peteljke sa jagoda. U porciju ide tačno 10 jagoda", piše Telegraf Biznis.

Zatim dolazi šlag:

"Jagode se prelivaju šlagom. Nisam inače ljubitelj jagoda i šlaga, ali ovo me je potpuno promenilo", priznala je Lajla.

Njeno oduševljenje kvalitetom bilo je jasno:

"Jagode su bile izuzetno sočne i veoma sveže. Jedne od najboljih koje sam ikada jela. Šlag je dao svilenkastu teksturu i nije nadjačao ukus voća".

Na kraju je zaključila:

"Oko 3,30 evra na Vimbldonu - iskreno, jedna od najisplativijih stvari koje sam pojela celo leto".

Zašto su jagode sa šlagom simbol Vimbldona?

Jagode sa šlagom decenijama su neizostavni deo tradicije Vimbldona. Običaj potiče još iz viktorijanskog doba, kada su jagode bile sezonski luksuz i dostupne samo nekoliko nedelja u junu i julu – upravo tokom održavanja turnira.

Danas je ovaj desert jedan od najprepoznatljivijih simbola Grand Slam turnira.

Impresivne brojke to potvrđuju: svake godine se posluži oko 140.000 porcija, što znači oko 28.000 kilograma jagoda i oko 7.000 litara šlaga.

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