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U gradu koji Srbi vole, i dalje postoji zid na plaži koji razdvaja muškarce i žene

U italijanskom Trstu, nedaleko od slovenačke granice, nalazi se plaža Banjo Marino La Lanterna, poznatija kao El Pedočin, koja važi za jedinu u Evropi na kojoj su kupači i dalje odvojeni po polu.

Autor:  Stanko Stamenković
05.07.2026.15:08
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U gradu koji Srbi vole, i dalje postoji zid na plaži koji razdvaja muškarce i žene
Foto: Mazur Travel / Shutterstock.com
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Visoki beli betonski zid deli plažu na dva dela – jedan je namenjen ženama i deci do 12 godina, a drugi muškarcima. Zid se proteže sve do plićaka, a tek iza bova u moru muškarci i žene mogu zajedno da plivaju.

Kupalište postoji još od 1903. godine, kada je Trst bio deo Austrougarske. 

Tada je fizička podela muškaraca i žena bila uobičajena na javnim kupalištima, a iako je ta praksa gotovo svuda nestala, na El Pedočinu je sačuvana do danas. Ulaz na plažu košta simboličnih 1,20 evra, piše Indeks, prenosi B92.

Trst

Plaža godinama izaziva podeljena mišljenja. Dok jedni smatraju da predstavlja važan deo lokalne tradicije i identiteta grada, drugi veruju da je reč o zastarelom i diskriminatornom običaju. Ipak, na lokalnom referendumu građani su odbili predlog da se zid ukloni.

Početkom juna pažnju javnosti privukao je incident kada je turistkinja iz Milana prešla na muški deo plaže kako bi bila sa svojim dečkom.

Nakon upozorenja zaposlenih i drugih kupača nazvala je pravilo "srednjovekovnim" i optužila prisutne za seksizam, što je izazvalo raspravu. Situacija se dodatno zakomplikovala kada se sukobila sa drugom posetiteljkom, pa je na kraju udaljena sa plaže zajedno sa partnerom.

Za mnoge stanovnike Trsta, El Pedočin nije samo kupalište, već deo gradske tradicije koja traje više od jednog veka.

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Italija Trst plaža

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