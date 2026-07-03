Klasa gradskih automobila u Evropi praktično je nestala poslednjih godina, nakon što su sa scene povučeni benzinski modeli poput Forda Ka, Peugeota 108 i Škodinog modela Citigo. Zbog nedostatka direktnih naslednika, kupci sa plićim džepom ostali su bez adekvatne ponude, što ih je primoralo da se okrenu većim modelima iz B segmenta, kao što je Škoda Fabia.

Ipak, Škoda sada ponovo meri snage na tržištu malih automobila. Pored toga što razmatra ulazak u klasu električnih gradskih vozila, češki brend bi mogao da osveži svoju ponudu pristupačnih benzinaca uvozom krosovera Kylaq, koji je originalno razvijen za indijsko tržište, prenosi britanski sajt Autocar.

Generalni direktor Škode, Klaus Celmer, potvrdio je da kompanija trenutno radi na projektu koji predviđa sklapanje komponenti iz veoma isplativih izvora kako bi se ponudilo cenovno konkurentno vozilo. Iako je Škoda prvobitno učestvovala u razvoju sestrinskog koncepta Volkswagen ID Every1, koji naredne godine treba da nasledi model Up, češka marka se ubrzo povukla iz tog projekta.

Celmer je objasnio da sporiji rast tržišta električnih vozila u odnosu na očekivanja zapravo ide u korist Škodi. Zahvaljujući tome, kompanija može duže da se osloni na benzinske modele Fabia, Scala i Kamiq, koji donose stabilne marže, imaju obezbeđene proizvodne kapacitete i odlično su prihvaćeni među kupcima.

Prema njegovim rečima, unutar Folksvagen grupe prepušteno je brendu VW da se bori na trenutno nerazvijenom tržištu malih električnih vozila gde su marže izuzetno niske.

Zbog ovakve strategije, novi osnovni električni model sa Škodinim znakom neće stići na tržište pre kraja ove decenije.

Sa druge strane, Celmer vidi ozbiljan potencijal u plasiranju automobila koji bi bio pozicioniran ispod Fabije. Kao glavni kandidat za evropski uvoz ističe se upravo pomenuti Kylaq. Ovaj model je kraći od Fabije, a na indijskom tržištu košta tek oko 7.000 evra.

Iako bi Kylaq morao da prođe kroz proces prilagođavanja strogim evropskim standardima u pogledu bezbednosti, tehnologije i završne obrade, Celmer naglašava da postoji jasna biznis logika za ovaj potez. S obzirom na to da je izuzetno teško spustiti cenu Fabije ispod granice od 20.000 evra, jeftina indijska alternativa otvara ogroman prostor na tržištu.

Inače, Kylaq je postavljen na prilagođenu verziju MQB A0 platforme Volkswagen grupe za male automobile, za čiji je razvoj Škoda preuzela potpunu odgovornost na globalnom nivou još 2021. godine, a istu bazu u Indiji koriste i modeli Kushaq i Slavia.

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