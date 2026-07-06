Horgoš, Batrovci, Gradina i Preševo, četiri glavne tačke izlaza iz zemlje ka Mađarskoj, Hrvatskoj, Bugarskoj i Severnoj Makedoniji, ponovo su u centru saobraćajnih kolapsa. Ono što je ranije bio "vikend talas", sada je postao gotovo svakodnevna pojava u špicu sezone.

Na prelazima poput Horgoša i Batrovaca, putnička vozila u proseku čekaju od sat i po do tri sata, dok su autobusi često blokirani i duže - posebno petkom popodne i nedeljom u povratku.

Na Gradini ka Bugarskoj, vikend gužve umeju da pređu i nekoliko sati, dok se na Preševu, iako je ranije važio za brži prelaz, u letnjim mesecima formiraju kolone koje putovanje produžavaju za dva do šest sati.

Kada je reč o Gradini, autobusi, posebno vikendima, čekaju i do šest sati.

Problem je dodatno pojačan uvođenjem EES sistema, koji podrazumeva biometrijsku registraciju putnika - skeniranje pasoša, fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju pri prvom ulasku u Šengen zonu. Iako se sistem uvodi radi bezbednosti i kontrole boravka, u praksi na terenu znači jedno: svaki putnik van EU sada prolazi sporiju i detaljniju proceduru.

U teoriji, razlika po jednom vozilu deluje mala – nekoliko minuta više. U praksi, kada se to pomnoži sa kolonama od stotina automobila i autobusa, rezultat su višesatna zadržavanja. Dovoljno je da jedan autobus ima dodatnu proveru ili da se stvori usko grlo na jednom šalteru, pa da se kolona "lomi" kilometrima unazad.

Najviše trpe vikendi. Petak popodne i subota ujutru postali su sinonim za kolaps na Horgošu i Batrovacima, dok se nedeljom u povratku stvaraju obrnutе kolone. Autobusi, koji su vremenski najosetljiviji, često gube i do šest sati na jednoj granici, što direktno utiče na turističke aranžmane i međugradske linije.

Vozači i putnici sve češće planiraju alternativne prelaze ili putuju van špica, ali realnost je da glavni koridori - E-75 i E-80 – i dalje nose najveći teret tranzita kroz region.

EES sistem je tek u početnoj fazi pune primene i očekuje se da će se procedure vremenom ubrzati. Međutim, trenutna slika na terenu pokazuje da će granice Srbije još dugo ostati tačke strpljenja, nervoze i neizvesnosti - posebno u periodima pojačanog turističkog saobraćaja.

Za sada, jedno pravilo ostaje isto - vikendom se na granicu ne ide bez dodatnog vremena, vode i strpljenja.

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