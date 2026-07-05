Deca koristila ferari kao tobogan - vlasnik tužio roditelje i traži odštetu

Incident se dogodio krajem maja u gradu Kunming u provinciji Junan na jugozapadu Kine. Četvoro dece iz košiluka, koja su navodno mlađa od 10 godina, primetilo je crveni Ferrari 488 GTB parkiran na otvorenom prostoru, a njegova aerodinamična silueta probudila im je znatiželju.

Kako se vidi na snimcima sigurnosnih kamera koji su se pojavili na društvenim mrežama, dečaci su se popeli na Ferrari, napravili kratku pauzu na vetrobranskom staklu, prešli na krov, a zatim koristili zadnje staklo kao tobogan pre nego što im je pažnju privukao V8 motor ispod. Takođe, čini se da su dodirivali karoseriju dugim bambusovim motkama.

Kada se vlasnik vratio s poslovnog puta, navodno je zatekao duboke ogrebotine po haubi, krovu, blatobranima, zadnjim svetlima i prozorima vozila, kao i napuknut prednji branik, piše Kliks.

Govoreći za lokalne medije, vlasnik je otkrio da nije odvezao superautomobil u Ferrarijev servis, jer je procenio da bi popravka koštala više od 100.000 juana (14.700 dolara). Umesto toga, posetio je lokalne autolimarske radionice i odlučio se za aftermarket delove, što je rezultiralo znatno manjim računom od 29.360 juana (4.300 dolara).

Naravno, vlasnik je odneo račune u policijsku stanicu, gde se u dva navrata sastao s roditeljima dece koja su napravila štetu. Međutim, prema South China Morning Postu, roditelji su ponudili samo 5.000 juana (730 dolara) odštete i nisu doveli decu da se izvine. To je dovelo do toga da vlasnik Ferrarija prekine pregovore i pokrene građansku tužbu tražeći puni iznos popravke.

Prema kineskom zakonu, deca mlađa od 14 godina izuzeta su od administrativnog pritvora, što ostavlja građanski sudski sistem kao jedini put da vlasnici imovine traže odgovornost od njihovih zakonskih staratelja.

Ferrari 488 GTB je opremljen twin-turbo V8 motorom koji razvija 670 KS, a proizvodio se između 2015. i 2020. godine zamenivši model 458 Italia, pre nego što je mesto prepustio modelu F8 Tributo i elektrifikovanom Ferrariju 296 GTB. Prema rečima vlasnika, novog je platio 3,6 miliona juana (530.000 dolara) i nikada pre toga nije imao nijednu ogrebotinu.

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