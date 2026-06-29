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Finansije i Berza

Godine rada donose prve konkretne rezultate za tržište kapitala Srbije

Velike reforme ne donose rezultate preko noći. Potrebne su godine rada, regulatornih unapređenja, saradnje institucija i svih učesnika na tržištu, kao i istrajnosti u sprovođenju dugoročnih ciljeva. Prvi konkretni rezultati tog procesa danas postaju vidljivi na tržištu kapitala Srbije.

Autor:  Nina Stojanović
29.06.2026.09:43
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Godine rada donose prve konkretne rezultate za tržište kapitala Srbije
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Razvoj tržišta kapitala u Srbiji sprovodi se u okviru Programa razvoja tržišta kapitala Svetske banke, uz podršku Ministarstva finansija Republike Srbije, sa ciljem da domaće kompanije, pored tradicionalnih izvora finansiranja, dobiju dodatne mogućnosti za prikupljanje kapitala i finansiranje svog razvoja.

Jedan od prvih konkretnih rezultata tog procesa bila je uspešna emisija korporativnih obveznica kompanije Elixir Group u 2025. godini. Povratak primarnih emisija na Beogradsku berzu posle 13 godina, kao i interesovanje investitora koje je premašilo ponuđenu količinu obveznica, pokazali su da domaće tržište prepoznaje potencijal tržišnih izvora finansiranja.

Kontinuitet razvoja potvrđen je i drugom uspešnom emisijom korporativnih obveznica. Fashion Company d.o.o. Beograd emitovala je dugoročne dinarske obveznice u vrednosti od 8,45 milijardi dinara (oko 72 miliona evra), a sredstva su namenjena daljem razvoju maloprodajne mreže, digitalizaciji poslovanja, finansiranju obrtnog kapitala i refinansiranju postojećih obaveza.

Povodom uspešne realizacije druge emisije, Beogradska berza saopštila je da razvoj tržišno relevantnih instrumenata zahteva vreme, ali da se razvoj tržišta kapitala nastavlja.

U prilog tome govori i činjenica da se, prema informacijama Beogradske berze, u narednom periodu očekuju još tri nove emisije korporativnih obveznica domaćih kompanija. Time bi dodatno bio proširen krug kompanija koje tržište kapitala koriste kao jedan od izvora finansiranja svog daljeg razvoja.

Ognjen Popović

Rezultati koji su danas vidljivi predstavljaju tek početak jednog mnogo šireg procesa, ocenjuje pomoćnik ministra finansija Ognjen Popović.

"Razvoj tržišta kapitala nije sprint, već maraton. Rezultati ne dolaze preko noći, posebno u vremenu globalne neizvesnosti, visokih kamatnih stopa i promena koje utiču na finansijska tržišta širom sveta. Upravo zato svaki novi izdavalac i svaka nova emisija predstavljaju potvrdu da idemo u dobrom smeru. Nastavljamo da gradimo tržište koje domaćim kompanijama pruža više izbora, a investitorima nove prilike. Verujemo u naše emitente, verujemo u domaću privredu i nastavljamo da razvijamo tržište kapitala kao jedan od stubova budućeg ekonomskog razvoja Srbije" rekao je Popović za Bizportal.

Kako dodaje, prvi rezultati potvrđuju da je pravac razvoja dobar, ali da pred Srbijom tek predstoji nastavak reformi i dalji razvoj tržišno relevantnih instrumenata.

U tom cilju Ministarstvo finansija, u saradnji sa Svetskom bankom, priprema novu Strategiju razvoja tržišta kapitala Srbije, zasnovanu na sveobuhvatnom istraživanju domaćeg finansijskog sistema i potrebama svih njegovih učesnika. Paralelno sa tim, planirano je i uvođenje novih finansijskih instrumenata, uključujući tržište za trgovanje dozvolama za emisiju ugljenika i tržište tokenizovanih finansijskih instrumenata.

Jače tržište kapitala znači više mogućnosti za domaće kompanije da rastu, investiraju i otvaraju nova radna mesta. To znači konkurentniju ekonomiju, više investicija i dugoročno veću otpornost Srbije.

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Beogradska berza Svetska banka Ognjen Popović korporativne obveznice

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