Ovaj srednjovekovni gradić možda nema zvaničnu titulu najromantičnijeg mesta u Italiji, ali za one koji traže intimnu, filmsku i opuštenu atmosferu, često se nalazi na samom vrhu liste

Svetsku popularnost i status simbola savremene romanse Kortona (Cortona) je dobila zahvaljujući knjizi i filmu "Pod suncem Toskane".

Priča o novom početku i pronalaženju ljubavi među njenim kamenim ulicama privukla je hiljade posetilaca koji žele da dožive tu posebnu atmosferu. Šetnja kroz centralni trg Piazza della Repubblica u trenutku zalaska sunca, kada se fasade boje u zlatne tonove, stvara osećaj kao da ste ušli u filmsku scenu.

Ono što Kortonu izdvaja od popularnijih destinacija poput Venecije ili Verone jeste njen miran i usporen ritam života. Umesto gužvi i turističke vreve, ovde se dani odvijaju lagano, što je idealno za parove koji žele privatnost.

Uske kaldrmisane uličice, pogledi sa terasa i tišina starog grada stvaraju ambijent u kojem su mali trenuci najvažniji. To su zajednička večera, čaša lokalnog vina i šetnja u društvu bez žurbe.

Pored same arhitekture, Kortona oduševljava i svojom okolinom. Sa njenih vidikovaca vidi se jezero Trasimeno, dok se u obližnjoj prirodi nalazi mirno utočište Eremo Le Celle, manastir povezan sa životom Sveti Franjo Asiški. Ovo mesto pruža savršen beg u tišinu i prirodu, daleko od savremenog tempa života, piše 92Putovanja.

Na kraju, pitanje da li je Kortona najromantičnija destinacija u Italiji zavisi od ličnih očekivanja. Ako romantiku povezujete sa monumentalnim gradovima i spektaklom, onda će vas možda više privući Rim ili Amalfi obala. Ali ako tražite autentičnost, mir, toskansko svetlo i osećaj da ste deo jedne tihe, filmske priče, Kortona ostaje jedan od najposebnijih izbora u celoj zemlji.

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