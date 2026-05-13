Nordstrandišmor je sićušno severnofrizijsko ostrvo (nemački: hallig) u Vadenskom moru blizu granice sa Danskom, koje ima populaciju od samo oko 20 stalnih stanovnika.

Ovo blatnjavo ostrvo je toliko nisko da jedva izranja iz Vadenskog mora, pa su poplave česte u ovom području, a kuće su izgrađene na veštačkim brdima. Stanovnici su nekada bili potpuno odsečeni od ostatka sveta tokom velikih oluja.

Danas je ostrvo povezano sa kopnom ostrvskom železnicom Lutmorzil-Nordstrandišmor, koja je delimično izgrađena na veštačkom nasipu, a koju meštani nazivaju Lorenban. Ova uskotračna železnica je dugačka 3,5 kilometara, prolazi kroz Vadensko more i povezuje Nordstrandišmor sa nemačkim kopnom, tačnije sa gradom Beltringharder Koog.

Takođe se naziva jednom od najčudnijih železnica u Nemačkoj. Kada je izgrađena 1934. godine, vagoni su bili pokretani vetrom, danas rade na dizel. Izgrađena je kao sredstvo za prevoz materijala potrebnih za jačanje odbrambenih nasipa ostrva. I danas služi toj svrsi, ali i za prevoz stanovnika ostrva.

Štaviše, mnoga domaćinstva na ostrvu imaju svoje privatne vagone koje koriste za prevoz sebe i svojih stvari, piše Punkufer.

Ostrvo Nordstrandišmor je deo najvećeg nacionalnog parka u Centralnoj Evropi - Šlezvig-Holštajn Vadensko more, koje se može pohvaliti prelepom florom i faunom. Iako vožnja ovim vozom nije duga, izuzetno je slikovita.

