Kada danas isečete avokado za doručak, teško je zamisliti da se iza ovog zelenog voća krije jedna od najneobičnijih priča savremenog sveta.

Dok milioni ljudi objavljuju salate od avokada, tost, smutije i gvakamole na Instagramu, u jednom delu Meksika vode se ozbiljne bitke za kontrolu nad voćem vrednim milijarde dolara.

U gradu Uruapan, koji se nalazi u meksičkoj državi Mičoakan, avokado nije samo hrana, već posao koji donosi milijarde, simbol statusa i moći i bezbednosno pitanje koje svakodnevno oblikuje živote lokalnih stanovnika.

Mnogi ga nazivaju "zelenim zlatom", i taj nadimak nije slučajan.

Potražnja za avokadom je eksplodirala širom sveta poslednjih godina. Ljudi ga jedu za doručak, ručak i večeru. Dodaje se salatama, pljeskavicama, tortiljama i desertima. Restorani ga vole, nutricionisti ga hvale, a društvene mreže su ga pretvorile u simbol modernog načina života.

Uruapan je srce svetske proizvodnje avokada. Grad i njegova okolina proizvode ogromne količine voća koje svakodnevno završavaju u supermarketima u Evropi, SAD i Aziji. Mičoakan je odakle dolazi većina meksičkih avokada koji se izvoze u svet.

Ogromni profiti su privukli i one koji avokado nisu videli kao hranu, već kao priliku za kontrolu i moć.

Poslednjih godina, kriminalne grupe su počele ozbiljno da se uključuju u posao sa avokadom.

Poljoprivrednici i vlasnici plantaža su se našli pod pritiskom iznude, pretnji i nasilja. U nekim oblastima, proizvođači su morali da plate "zaštitu" kako bi mogli normalno da posluju i izvoze svoju robu. Zbog toga su se pojavile lokalne naoružane patrole koje čuvaju plantaže avokada, puteve i transport.

Ogromni kamioni puni avokada svakodnevno prolaze putevima Mičoakana, a vrednost jednog tovara može biti ogromna. Kada cene avokada porastu na svetskom tržištu, raste i interesovanje kriminalnih grupa. Lokalni stanovnici često kažu da je avokado promenio ceo region.

Nekada su mnogi ljudi skromno živeli od poljoprivrede, ali danas pojedinačne plantaže donose bogatstvo koje je pre nekoliko decenija bilo nezamislivo.

Uruapan je kao rezultat toga potpuno transformisan. Grad je postao ekonomski centar regiona, a novac od avokada je vidljiv na svakom koraku.

Otvaraju se nove kuće, restorani i prodavnice, a mnogi mladi ljudi ostaju u regionu upravo zbog poslova vezanih za proizvodnju i izvoz.

Nekada relativno egzotična hrana, avokado je sada globalni fenomen. Samo u SAD se tokom Superboula konzumiraju ogromne količine gvakamola, a potražnja raste iz godine u godinu.

Upravo zato Meksiko igra ključnu ulogu na globalnom tržištu. Mičoakanska klima je idealna za uzgoj avokada.

Plodno vulkansko zemljište, velika nadmorska visina i povoljni vremenski uslovi omogućavaju gotovo savršene prinose. Mnogi kažu da ovde rastu najbolji avokadi na svetu.

Rastuća potražnja dovela je i do ekoloških problema. Da bi proširili svoje plantaže, neki su nezakonito krčili šume, uključujući područja poznata po migraciji leptira monarha, piše Putni kofer.

Ekološke grupe godinama upozoravaju da nekontrolisano širenje plantaža može imati ozbiljne posledice po prirodu i lokalne izvore vode. Ljudi Uruapana žive između dva sveta. S jedne strane, avokado im donosi poslove, razvoj i mogućnost za bolji život. S druge strane, donosi probleme koji uključuju kriminal, nasilje i strah.

