Kako se navodi, tržište stanova zabeležilo je porast aktivnosti u odnosu na 2024. godinu, mereno rastom broja kupoprodajnih ugovora od 5,5 odsto i rastom vrednosti tržišta od 17,4 odsto.



Osim stanova, tržišna vrednost garažnih prostora porasla je za 17,3 odsto, uz smanjenje broja ugovora od 4,8 odsto. Segment kuća takođe pokazuje porast vrednosti za 8,8 odsto i blago smanjenje broja ugovora za 1,4 odsto.



Povećanje broja ugovora za 7,2 odsto i vrednosti za 1,2 odsto zabeleženo je u segmentu građevinskog zemljišta. Kod poslovnih prostora uočen je umeren rast broja ugovora od 1,2 odsto i vrednosti tržišta za 3,8 odsto.



Od svih segmenata, jedino je tržište poljoprivrednog zemljišta zabeležilo smanjenje broja ugovora od 10,8 odsto, kao i smanjenje vrednosti tržišta od 14,1 odsto.



Najveći deo ukupne vrednosti prometa na tržištu nepokretnosti investiran je u stanove, sa iznosom od 4,8 milijardi evra i udelom od 60 odsto ukupno prometovane vrednosti.



Za kupovinu kuća izdvojeno je 655,5 miliona evra, tj. 8,1 odsto, za građevinsko zemljište 549,2 miliona evra, odnosno 6,8 odsto, za poslovne prostore 337,8 miliona evra ili 4,2 odsto, a za poljoprivredno zemljište 229,4 miliona evra, što je 2,8 odsto.



Grad Beograd dominira u ukupnoj vrednosti prometovanih stanova na nivou Srbije, sa udelom od 53 odsto. Takođe, ima najveće učešće u vrednosti prometovanih garažnih prostora sa 68 odsto, kao i u vrednosti poslovnih prostora sa 48 odsto, odsnosno građevinskog zemljišta sa 47 odsto.



S druge strane, region Vojvodine prednjači u vrednosti prometa poljoprivrednog zemljišta sa udelom od 72 odsto, kao i u prometu kuća sa 41 odsto i vikendica 54 odsto.



Najveći broj kupoprodajnih ugovora u 2025. godini koje su dostavili javni beležnici je sa područja Osnovnog suda u Novom Sadu - 11.176, dok je najveći obim novčanih sredstava ostvaren na području Prvog osnovnog suda u Beogradu u iznosu od 1,4 milijarde evra.



Kancelarija Javni beležnik Ljubica Bajić sa teritorije Osnovnog suda u Novom Sadu je kancelarija sa najvećim brojem dostavljenih kupoprodajnih ugovora u 2025. godini - 1.906, dok je kancelarija Javni beležnik Dragina Divac sa teritorije Drugog osnovnog suda u Beogradu kancelarija sa najvećim obimom novčanih sredstava od oko 249,2 miliona evra.



Kako se navodi, kreditno finansiranje zabeleženo je u 14 odsto ugovora o prometu nepokretnosti što predstavlja porast od četiri procentna poena u odnosu na prošlu godinu. Najveći deo ovih sredstava usmeren je na kupovinu stanova: u 31 odsto ugovora o kupoprodaji stanova evidentirano je kreditno plaćanje, što predstavlja porast od 8 procentnih poena u odnosu na 23 odsto iz prethodne godine.



Kada je reč o najvišim cenama prometovanih nepokretnosti u Srbiji u 2025. godini najskuplji kvadrat stana prodat je po ceni od 15.298 evra za metar kvadratni na teritoriji beogradske opštine Savski venac, dok je najveća suma u iznosu od 1,8 miliona evra izdvojena za stan na lokaciji "Beograd na vodi".



Najskuplja kuća prodata je na teritoriji gradske opštine Savski venac za 3,8 miliona evra, a na teritoriji iste gradske opštine je najskuplje garažno mesto plaćeno 66.000 evra.



Najskuplji kvadrat poslovnog prostora prometovan je na teritoriji beogradske opštine Stari grad za 8.974 evra, a najviša postignuta cena poslovnog prostora je 2,8 miliona evra.



Za najskuplje poljoprivredno zemljište u Srbiji u 2025. godini je izdvojeno 5,9 miliona evra na teritoriji opštine Šid, navodi se u saopštenju.



