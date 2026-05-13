Specijalne verzije dostupne su za limuzinsku i Turing karavan varijantu, a naknadno će biti ponuđene i za ostatak porodice Corolla.

Sportski izgled bez retro detalja

Obe verzije zasnovane su na paketu Active Sport predstavljenom 2024. godine, koji uključuje dizajnerske dorade i izmene ogibljenja. Limuzina dobija branike i pragove u boji karoserije, dok Turing koristi crne detalje kako bi izgledao robusnije. Oba modela dolaze sa 17-inčnim crnim felnama, piše Indeks.

Posebni detalji u unutrašnjosti

Logo „60th Anniversary” nalazi se na prednjim pragovima, ali je i laserski ugraviran na komandnoj tabli presvučenoj kožom. Oba modela imaju sportska sedišta u dvobojnoj kombinaciji presvlaka.

Hibrid od 140 KS i sportsko ogibljenje

Ispod haube nalazi se poznati 1,8-litarski hibridni pogon ukupne snage 140 KS. Snaga se prenosi na prednje ili na sva četiri točka putem CVT menjača. Jedine tehničke dorade odnose se na sportskije podešeno ogibljenje i optimizovan upravljački sistem.

Cena modela Corolla Active Sport 60th Anniversary sedan u Japanu počinje od 3.231.800 jena, odnosno oko 19.500 dolara. Touring verzija je neznatno skuplja i košta oko 19.800 dolara. Cene naknadno dostupnih jubilejskih verzija modela Toyota Corolla Sport i Toyota Corolla Cross još nisu poznate.

Aktuelna Corolla bliži se kraju karijere

Aktuelna, 12. generacija Corolle predstavljena je 2018. godine, dok je redizajn stigao 2022. godine. Sve češće se pominje dolazak potpuno nove generacije tokom 2027. godine, koja bi mogla da preuzme dizajnerske elemente sa najnovijih Toyotinih koncepata.

Toyota za sada nije zvanično potvrdila datum premijere naslednika.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.