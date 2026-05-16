Tema, koja na prvi pogled deluje jednostavno, ograničavanje noćne prodaje alkohola, zapravo postavlja mnogo šire pitanje: kako uskladiti turizam, život građana, javni red i slobodu preduzetništva, piše 24sata.

Sve je krenulo nakon političke inicijative splitskog gradonačelnika Tomislava Šutea, koji je još prošlog ljeta otvorio pitanje nekontrolisane noćne prodaje alkohola u centru Splita. Tad je izgledalo da od cele priče neće biti ništa jer je Ministarstvo privrede poručilo kako se izmene "neće realizovati" bez dugotrajnih analiza i procedura.

Međutim, situacija se ubrzo promenila. Ministarstvo je potom najavilo da će Zakon o trgovini ipak biti izmenjen do leta 2026. godine, a sad je jasno da su taj proces i službeno pokrenuli.

Split prvi uvodi zabranu

Gradonačelnik Splita Šuta je pohvalio vladin predlog i rekao da će Grad Split, čim se završi zakonska procedura, predložiti zabranu prodaje alkohola od 20 do 6 sati ujutru u prodavnicama, kioscima i prodavnicama alkoholnih pića.

"Grad Split podržava zakonska rešenja koja omogućavaju jedinicama lokalne samouprave da usvoje mere usmerene na zaštitu javnog reda i mira i kvaliteta života građana, posebno u područjima sa povećanim turističkim i noćnim saobraćajem", rekao je Šuta.

Gradonačelnik Zadra Šime Erlić takođe je podržao izmene. On veruje da će novi zakon pomoći u uspostavljanju reda tokom letnjih meseci.

"Mislimo da je to dobro jer će nam zakon omogućiti da ograničimo prodaju alkoholnih pića tokom sezone na Poluostrvu, u prodavnicama i kioscima. Ono što moram da naglasim jeste da se zabrana prodaje alkohola u večernjim satima ne bi odnosila na ugostiteljske objekte, već samo na prodavnice, kioske i specijalizovane prodavnice alkohola", rekao je Erlić.

S druge strane, nisu svi gradonačelnici oduševljeni idejom zabrana. Miro Bulj smatra da je ovo preterivanje i neka vrsta političkog piara.

"Ovo je trivijalizacija problema. Kada gledam utakmicu, glavni sponzori su proizvođači alkohola. Ne vidim svrhu ograničenja", rekao je Bulj.

Mnogo oprezniji stav zauzeo je Peđa Grbin. Nije želeo da prejudicira odluke pre nego što zakon konačno bude usvojen.

"Kada bude usvojen, donećemo odluku, u skladu sa usvojenim tekstom zakona", kratko je rekao Grbin.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.