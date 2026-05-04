Nisu to cene iz 2010., to je aktivna ponuda kuća u Grčkoj u maju 2026. I dok turisti pakuju kofere za leto, sve veći broj Srba za isti novac gleda u papire, a ne u rezervaciju.



Grčka primorska tržišta ostaju dostupna stranim kupcima, ali nisu jednoobrazna. Halkidiki, Tasos, Pieria i Sivota funkcionišu po različitim logikama, nude različit profil kupca i različit odnos između cene i onoga što ta cena kupuje. Podaci Spitogatos.gr, portala iz Indomio mreže, pokazuju da su razlike između lokacija drastične, i da se isplati razumeti ih pre nego što se krene u pretragu.



Halkidiki: plaća se renome, ne samo kvadrat



Kasandra je godinama sinonim za letovanje Srba u Grčkoj. Za sve one koji vole ovaj deo Halkidikija, sledeći korak je logičan: zašto svake sezone plaćati kiriju za apartman kada se za isti novac plaća rata sopstvenog stana.



Hanioti nosi neformalnu titulu srpskog sela na Halkidikiju i cene to odražavaju. Ulazna cena u Haniotiju je visoka u odnosu na ostatak poluostrva, a pregovarački prostor gotovo ne postoji. Ono što se plaća nije samo kvadrat ni blizina plaže, plaća se infrastruktura,poznatost lokacije i sigurnost potražnje za kratkoročnim najmom. Ko kupuje u Haniotiju, kupuje provereno tržište.



Polihrono nudi drugačiju računicu. Cene su niže nego u Haniotiju, pregovarački prostor postoji, a geografska distanca između ta dva mesta je zanemariva. Za kupca koji nije vezan za konkretan naziv mesta, Polihrono je logičan odgovor uz manji ulog i sličan položaj na poluostrvu.



Pefkohori donosi drugačiji karakter od ostatka Kasandre. Lokacija kombinuje blizinu mora sa panoramskim pogledima na zaliv što se odražava i na strukturu ponude: više loftova, više nameštenih objekata spremnih za useljenje. Cene su u rangu Haniotija, ali uz drugačiju atmosferu i nešto mlađi profil kupca.



Kalitea je prvo u nizu većih letovališta u ovom delu Kasandre u koje Srbi rado dolaze. Novogradnja je prisutna, energetski standardi su viši, i upravo tu se pojavljuju objekti sa energetskom klasom A po cenama ispod 90.000 evra, što je kombinacija koja na ostatku Kasandre nije laka za pronaći.



Pieria: isti Egej, niža cena ulaza



Paralija u Pieriji, u podnožju Olimpa, još jedno u nizu omiljenih letoavlišta Srba u Grčkoj nudi cene koje Halkidiki strukturno ne može da ponudi. Tržište je manje razvijeno, turistički promet skromniji ali upravo zbog toga postoji prostor koji na Kasandri već dugo nije dostupan: studiji u neposrednoj blizini mora ispod 70.000 evra, povremeno i aukcijska prodaja sa startnim cenama daleko ispod tržišnog proseka. Ko ima strpljenja i spreman je da istraži, Paralija nudi prilike kakve Halkidiki nema.



Leptokarja je najniži ulaz u primorsko vlasništvo u celoj regiji. Novogradnja s visokim energetskim klasama postoji i ispod 65.000 evra, a stariji studiji idu i niže od toga. Razmak između cene i blizine mora ovde je povoljniji nego na bilo kojoj tački Kasandre. Kompromis je jasan, manji turistički promet znači i skromnije prihode od kratkoročnog najma.



Sivota: premium koji tek počinje da se formira



Sivota u Thesprotiji igra drugu igru od ostatka grčke primorske ponude. Jonsko more, prirodne uvale, rastući strani interes i cene koje sve to već uračunavaju, a još nisu stigle do gornje granice. Ponuda je heterogena: od pristupačnijih manjih stanova do luksuznih objekata s privatnom baštom i direktnim pogledom. Sivota nije destinacija za kupca koji traži najniži ulaz ali jeste za onog koji traži lokaciju s jasnim rastućim potencijalom.



Tasos: cene koje reputacija ostrva još nije stigla



Tasos funkcioniše kao posebna kategorija. Trajekt, borovi, tišina i cene kojih nema više nigde uz grčko more. Ulazna cena na Tasosu, u delovima koji su dalje od morske obale, počinje tamo gde ostatak grčkog primorja ni ne razgovara: kamene kuće, parcele, opremljeni stanovi, sve ispod 50.000 evra. Zajednički imenilac gotovo cele ponude je isti: starija gradnja, potrebna ulaganja.



Ali to nije nužno nedostatak. Ko kupuje na Tasosu, kupuje lokalitet i potencijal, ne nov ključ.



Procedura kupovine: šta se mora srediti pre potpisa



Srbija nije članica EU, ali to kupovinu ne sprečava. Grčki zakon ranije je ograničavao strance van EU u pojedinim pograničnim zonama Halkidiki, Tasos, Pieria i Sivota nisu obuhvaćeni tim ograničenjima. Kupovina je slobodna, bez posebnih dozvola.



Proces počinje dobijanjem grčkog poreskog broja AFM, Arithmos Forologikou Mitroou koji se izdaje u lokalnoj poreskoj upravi uz važeći pasoš. Angažovanje advokata nije opcija: grčkim zakonom je obavezno. Notar overava ugovor, a pre potpisivanja ikakvog dokumenta preporučuje se provera vlasništva u grčkom katastru — Ktimatologio.



Transakcioni troškovi koje treba uračunati u budžet: porez na prenos imovine iznosi 3,09 odsto za objekte bez PDV-a. PDV od 24 odsto primenjuje se na novogradnju s građevinskom dozvolom izdatom posle 2006. — status konkretnog objekta treba proveriti pre kupovine. Honorar advokata kreće se između 1 odsto i 2 odsto, notar naplaćuje oko 1 do 1,5 odsto, agencija najčešće 2 odsto plus PDV. Realni transakcioni troškovi: između 7 odsto i 10 odsto od kupovne cene.



Zlatna viza: kad vlasništvo otvara i boravišnu dozvolu



Samo vlasništvo nad nekretninom ne daje pravo boravka u Grčkoj. Ali postoji program koji to menja. Zlatna viza omogućava petogodišnju boravišnu dozvolu za celu porodicu uz mogućnost obnavljanja, a uslov je ulaganje u nekretnine iznad propisanog praga, koji zavisi od lokacije. U manje traženim zonama, uključujući deo Halkidikija i Pieriju, prag je 250.000 evra. Na atraktivnijim lokacijama, određena ostrva i okolina Atine iznosi 400.000 ili 800.000 evra.



Zlatna viza ne vodi direktno ka grčkom državljanstvu. Naturalizacija zahteva sedam godina zakonitog i neprekidnog boravka uz aktivnu integraciju boravišna dozvola investitora taj uslov sama po sebi ne ispunjava. Za one koji žele dugoročnu mediteransku bazu ili slobodu kretanja kroz EU, program ima smisla. Ali uz realna očekivanja, piše "Blic".



Šta vlasništvo realno donosi: prinos od najma



Kupac koji u Hanioti ili Pefkohoriju uloži između 90.000 i 110.000 evra dobija mali stan koji može iznajmljivati od maja do oktobra, a koristiti za sopstvene potrebe van sezone. Bruto prinosi u dobro pozicioniranim objektima na Kasandri procenjuju se na 5 do 8% godišnje. Tasos i Leptokarja nude niži ulazni prag, ali i skromniji turistički promet, što se direktno odražava na prihode od najma. Sivota je premium destinacija s rastućim cenama i sve jačim stranim interesom, i tamo se prinosi tek formiraju.



