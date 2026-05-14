Vredi pogledati šta se krije na dnu vaše kuhinjske fioke. Interesovanje kolekcionara za stari pribor za jelo značajno je poraslo poslednjih godina.

Kašike vredne i do nekoliko stotina evra mogu se naći u starim kuhinjskim fiokama, a prema norveškom portalu Dagens.no, interesovanje je posebno usmereno na stari hotelski i železnički pribor za jelo sa originalnim logotipom, ugraviranim natpisom ili žigom proizvođača.

Mnogi ljudi bacaju stari, potamneli pribor za jelo kada više ne odgovara stilu njihovog doma. Ali nisu sve stare kašike bezvredne - one iz istorijskih hotela, restorana i vagona sada su traženi kolekcionarski predmeti.

Kašike iz takozvanog perioda Prve republike, koji se odnosi na Prvu Čehoslovačku Republiku između 1918 i 1938. godine, posebno su tražene. Interesovanje nije samo za materijal, već i za istoriju predmeta - to je bilo vreme kada su hoteli i železničke kompanije bili poznati po kvalitetnim detaljima i izdržljivoj izradi.

Kašike su ponekad nošene iz restorana i vagona kao mali suveniri.Posebno su tražene kašike sa jasno vidljivim logotipom, ugraviranim natpisom ili drugom oznakom porekla.

Kolekcionari traže predmete vezane za međunarodne železničke kompanije, a jedna od najpoznatijih je CIWL, povezana sa legendarnim Orijent ekspresom.

Zanimljive su i kašike starih železničkih kompanija sa prepoznatljivim simbolima ili detaljima u art deko stilu. Sada ti isti predmeti mogu biti vredni kolekcionarski predmeti.

Vrednost jedne kašike može varirati između oko 220 i 660 evra. Nisu zanemarljivi ni hotelski dodaci. Primeri su praški hotel Alkron i Grandhotel Pup u Karlovim Varima.

Dodaci napravljeni po narudžbini od poznatih hotela privlače kolekcionare upravo zato što su povezani sa određenim mestom i određenim istorijskim periodom.

Kako proceniti vrednost Prilikom procene vrednosti, prva stvar koju treba proveriti su oznake na kašičici - logo, ugravirani natpis ili žig proizvođača mogu biti ključni.

Pominju se proizvođači kao što su Berndorf i Sandrik, čiji žigovi mogu značajno povećati interesovanje za predmet, a srebrni žigovi dodatno povećavaju vrednost, piše Dnevno.hr

Stanje predmeta takođe utiče na cenu. Lagana patina obično nije problem, ali kukice, oštećenja ili previše agresivno čišćenje mogu smanjiti vrednost. Ako se kompletan set pronađe u fioci u originalnoj kutiji, vrednost može biti znatno veća od vrednosti pojedinačnog komada.

