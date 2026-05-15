Poršeov neto gubitak na početku 2026. godine nije direktna posledica loše prodaje automobila, već isključivo knjigovodstveni pad vrednosti njihovih akcija u Folksvagen grupi.



Pošto su akcije Folksvagena na berzi znatno pojeftinile, Porše je morao da umanji vrednost te svoje imovine u izveštajima za 1,3 milijarde evra.



Ta ogromna korekcija je u završnom računu potpuno progutala njihovu redovnu zaradu i pretvorila je u ogroman minus na papiru.



Prilagođena neto dobit Poršea iznosila je 382 miliona evra, što predstavlja pad od oko 20 odsto u odnosu na prethodnu godinu, prenosi Virtšaftsvohe.



Predsednik uprave Poršea Hans Diter Peč poručio je da su osnovne poslovne aktivnosti i dalje stabilne, ali istovremeno dodao da tradicionalni poslovni modeli auto-industrije moraju da se prilagode novim tržišnim uslovima.



Porše je uprkos velikom kvartalnom gubitku zadržao prognozu za celu 2026. i očekuje prilagođenu neto dobit u rasponu od 1,5 do 3,5 milijardi evra.



