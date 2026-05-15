U razgovoru o investicijama, arhitekturi i globalnim vizijama, Alabar je istakao da su stabilno liderstvo i odsustvo straha od neuspeha presudni faktori za transformaciju gradova i ekonomija, povlačeći paralelu između razvoja Dubaija i Beograda.

Govoreći o počecima gradnje najviše zgrade na svetu, Alabar se prisetio 2004. godine, istakavši da je taj poduhvat bio vođen kulturom pozitivnog razmišljanja i hrabrošću da se u pustinji izgradi nešto što obično pripada metropolama poput Njujorka ili Šangaja. On je naglasio da bez konzistentne vladine politike i liderstva koji traju decenijama, projekti takvih razmera ne mogu opstati.

"Treba vam liderstvo, treba vam državni sistem i društvo koje radi u istom smeru. Razvijam projekte u 19 zemalja i ne biva to svuda tako. Srećni smo kada imamo lidere koji imaju strast, ljubav prema svom narodu i izdržljivost da guraju napred bez straha", izjavio je Alabar, poredeći vizije predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Alabar se posebno osvrnuo na početke projekta Beograd na vodi pre više od jedne decenije, priznavši da je tada bila potrebna velika hrabrost sa obe strane da se uđe u tako ambiciozan poduhvat. On je otkrio anegdotu iz Dubaija kada su ga pitali zašto želi da investira u Srbiju, ističući da je njegova fascinacija beogradskim rekama bila presudna.

"Vrednost imovine je uvek najveća blizu vode. Ja plaćam pet miliona dolara godišnje samo da bi fontana u Dubaiju tekla, a vi u Beogradu tu vodu, te dve reke u centru grada, imate besplatno. To je resurs koji smo prepoznali i koji smo želeli da iskoristimo kako bismo pokrenuli jedan širi ekonomski pokret u Srbiji", objasnio je čuveni investitor.

Alabar je poručio da uspeh investicije nije samo u zaradi novca, već u stvaranju nove vrednosti za narod i državu. On je pohvalio "izdržljivost" srpskog rukovodstva, istakavši da je za vidljive rezultate velikih projekata potrebno vreme i stabilan politički kontinuitet, što Srbiju danas izdvaja kao atraktivnu destinaciju za globalni kapital, piše Juronjuz.

Alabar: "Predsednik Vučić me je 'maltretirao' zbog kvaliteta svakog detalja u Beogradu na vodi"

U otvorenom razgovoru, Alabar je otkrio kako je započela saradnja na projektu Beograd na vodi, kakav je bio njegov prvi susret sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i zašto je Srbija postala destinacija u kojoj se odluke donose brže nego u ostatku sveta.

Alabar je priznao da u trenutku kada je prvi put razmišljao o investiranju nije znao mnogo o Srbiji, ali da ga je odmah privukao stav tadašnjeg rukovodstva. Priseti se prvog sastanka sa predsednikom Vučićem, istakao je njegovu skromnost i fokus na rezultate.

"Ono što mi se dopalo kod vašeg predsednika jeste to što je veoma skroman - nikada ništa nije tražio za sebe. Rekao sam mu da želim da poslujem u vašoj zemlji i pitao ga da li mogu da napravim nešto veliko. Zamislite, ja tada nisam poznavao Srbiju, a hteo sam da gradim nešto grandiozno. To je delovalo ludo, ali takva je bila atmosfera. Predsednik je jednostavno rekao: 'U redu, hajde da napravimo nešto veliko'", ispričao je Alabar.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.