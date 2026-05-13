Amazon uvodi dostavu za 30 minuta - nova usluga menja pravila onlajn kupovine

Kompanija na ovaj način dodatno podiže standarde u e-trgovini, više od dve decenije nakon što je popularizovala dvodnevnu dostavu za Prime korisnike.

Nova usluga zasniva se na malim logističkim centrima raspoređenim u urbanim sredinama, veličine približno jedne drogerije. U njima se nalazi oko 3.500 proizvoda namenjenih hitnim porudžbinama, uključujući lekove bez recepta, pelene, hranu, piće, dodatke za mobilne telefone i druge osnovne kućne potrepštine.

Cilj Amazona je da korisnicima omogući gotovo trenutnu kupovinu bez odlaska u prodavnicu.

„Amazon Now“ je prvi put pokrenut u Indija prošlog juna, a sada je dostupan i u Brazil, Meksiko, Japan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države.

U SAD je usluga najpre testirana u Sijetlu i Filadelfiji, dok je sada dostupna većini stanovnika Atlante i područja Dalas–Fort Vorta. Do kraja godine planirano je širenje i na Hjuston, Denver, Mineapolis, Njujork, Finiks, Oklahoma Siti, Orlando i druge gradove.

Za Prime članove cena usluge počinje od 3,99 dolara, dok korisnici bez članstva plaćaju od 13,99 dolara. Na porudžbine manje od 15 dolara primenjuje se i dodatna naknada od 1,99 dolara, piše Kamatica.

Direktorka transporta u Amazonu, Beryl Tomay, izjavila je za Associated Press:

„Znamo da kupci vole brzinu i da su je oduvek voleli."

Dodala je da brže opcije dostave podstiču korisnike da više kupuju na Amazonu.

Nova usluga dodatno pojačava konkurenciju platformama poput Instacart, Uber Eats, DoorDash, Grubhub, ali i kompaniji Walmart, koja već nudi ekspresnu isporuku velikog broja proizvoda.

Analitičari upozoravaju da ultrabrza dostava može povećati troškove poslovanja i dodatno opteretiti radnike, dok deo kupaca, posebno iz generacije Z, sve češće bira sporiju isporuku kako bi smanjio potrošnju ambalaže i goriva.

Amazon navodi da neće garantovati tačno vreme isporuke, već će korisnike obaveštavati o statusu porudžbine.

