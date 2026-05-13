Amazon uvodi dostavu za 30 minuta - nova usluga menja pravila onlajn kupovine

Amazon uvodi novu uslugu pod nazivom „Amazon Now“, koja omogućava isporuku pojedinih proizvoda za 30 minuta ili manje.

Autor:  Nina Stojanović
13.05.2026.11:42
Kompanija na ovaj način dodatno podiže standarde u e-trgovini, više od dve decenije nakon što je popularizovala dvodnevnu dostavu za Prime korisnike.

Nova usluga zasniva se na malim logističkim centrima raspoređenim u urbanim sredinama, veličine približno jedne drogerije. U njima se nalazi oko 3.500 proizvoda namenjenih hitnim porudžbinama, uključujući lekove bez recepta, pelene, hranu, piće, dodatke za mobilne telefone i druge osnovne kućne potrepštine.

Cilj Amazona je da korisnicima omogući gotovo trenutnu kupovinu bez odlaska u prodavnicu.

„Amazon Now“ je prvi put pokrenut u Indija prošlog juna, a sada je dostupan i u Brazil, Meksiko, Japan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države.

U SAD je usluga najpre testirana u Sijetlu i Filadelfiji, dok je sada dostupna većini stanovnika Atlante i područja Dalas–Fort Vorta. Do kraja godine planirano je širenje i na Hjuston, Denver, Mineapolis, Njujork, Finiks, Oklahoma Siti, Orlando i druge gradove.

Za Prime članove cena usluge počinje od 3,99 dolara, dok korisnici bez članstva plaćaju od 13,99 dolara. Na porudžbine manje od 15 dolara primenjuje se i dodatna naknada od 1,99 dolara, piše Kamatica. 

Direktorka transporta u Amazonu, Beryl Tomay, izjavila je za Associated Press:

„Znamo da kupci vole brzinu i da su je oduvek voleli."

Dodala je da brže opcije dostave podstiču korisnike da više kupuju na Amazonu.

Nova usluga dodatno pojačava konkurenciju platformama poput Instacart, Uber Eats, DoorDash, Grubhub, ali i kompaniji Walmart, koja već nudi ekspresnu isporuku velikog broja proizvoda.

Analitičari upozoravaju da ultrabrza dostava može povećati troškove poslovanja i dodatno opteretiti radnike, dok deo kupaca, posebno iz generacije Z, sve češće bira sporiju isporuku kako bi smanjio potrošnju ambalaže i goriva.

Amazon navodi da neće garantovati tačno vreme isporuke, već će korisnike obaveštavati o statusu porudžbine.

Preoktret godine - kompanija iz senke napada Amazon 
Preoktret godine - kompanija iz senke napada Amazon 

Amazon ulaže milijarde u satelite - kupuje Globalstar i ulazi u trku sa Maskom
Amazon ulaže milijarde u satelite - kupuje Globalstar i ulazi u trku sa Maskom

Ko planira kupovinu neka se spremi - Amazon povećava takse 
Ko planira kupovinu neka se spremi - Amazon povećava takse 

Orban ne popušta - prekida isporuke gasa Ukrajini
Orban ne popušta - prekida isporuke gasa Ukrajini

"Kineski Amazon" stiže u Evropu - prodaje skoro sve, sa besplatnom isporukom istog dana
"Kineski Amazon" stiže u Evropu - prodaje skoro sve, sa besplatnom isporukom istog dana

Najčudnija železnica na svetu - vodi do ostrva sa samo oko 20 stanovnika
Najčudnija železnica na svetu - vodi do ostrva sa samo oko 20 stanovnika

WhatsApp uvodi mesečnu pretplatu - plaćanje se odnosi na vlasnike navedenog modela
WhatsApp uvodi mesečnu pretplatu - plaćanje se odnosi na vlasnike navedenog modela

Lidija za renoviranje kupatila dala manje od 900 evra - stari prostor pretvorila u moderan kutak
Lidija za renoviranje kupatila dala manje od 900 evra - stari prostor pretvorila u moderan kutak

Gugl sprema mnogo novina - Android 17 uvodi 3D emodžije i još mnogo toga
Gugl sprema mnogo novina - Android 17 uvodi 3D emodžije i još mnogo toga

Najprodavanije automobilsko ime slavi 60. rođendan, imaće specijalno izdanje
Najprodavanije automobilsko ime slavi 60. rođendan, imaće specijalno izdanje

Pljušte pozitivni komentari - Sredio jestan od 33 kvadrata da izgleda dvostruko veći (VIDEO)
Pljušte pozitivni komentari - Sredio jestan od 33 kvadrata da izgleda dvostruko veći (VIDEO)

Avio-kompanije uvode sve stroža pravila - putnici zbog mogu dobiti zabranu letenja
Avio-kompanije uvode sve stroža pravila - putnici zbog mogu dobiti zabranu letenja

FIFA sprema milione za klubove tokom SP - svaki reprezentativac donosiće više od 9.000 evra dnevno
FIFA sprema milione za klubove tokom SP - svaki reprezentativac donosiće više od 9.000 evra dnevno

"Uništeni automobili nisu moj problem" - penzioner genijalnim trikom rasterao bahate vozače
"Uništeni automobili nisu moj problem" - penzioner genijalnim trikom rasterao bahate vozače

Putovanje najdužim vozom na svetu - 20 sati buke, prašine i neizdržive vrućine
Putovanje najdužim vozom na svetu - 20 sati buke, prašine i neizdržive vrućine

3H

Promena na vrhu auto-industrije - Srbin na čelu nemačkog BMW-a

3H

Grad bez kiše - stanovnici unapred znaju kada će pasti nekoliko kapi i o tome danima razgovaraju

4H

Ko je moćniji - SAD ili Kina? Brojke otkrivaju dramatične promene

4H

Najčudnija železnica na svetu - vodi do ostrva sa samo oko 20 stanovnika

5H

Rat sa Iranom "zacementirao" barel iznad 100 dolara

1D

Putovanje najdužim vozom na svetu - 20 sati buke, prašine i neizdržive vrućine

1D

Ljudi više ne bacaju plastične poklopce - ovako ih koriste po kući i bašti

1D

Veliki opoziv automobilskih guma - proizvođači objavili spisak spornih modela

1D

Ne mogu da je sruše sa trona - za najpopularniju destinaciju među Srbima vlada veliko interesovanje

1D

Auto-giganti u panici - kineski automobili završavaju na otpadu rekordnom brzinom

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 99,55 99,85 100,15
CAD CAD 72,71 72,92 73,14
AUD AUD 71,99 72,21 72,42
GBP GBP 135,26 135,67 136,08
CHF CHF 127,75 128,13 128,51

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 68.962,00 €
ETH ETH 1.949,32 €
LTC LTC 49,58 €
DOT DOT 1,16 €
BCH BCH 375,01 €
LINK LINK 8,85 €
BNB BNB 577,64 €
XMR XMR 351,62 €
Powered by CoinGecko API