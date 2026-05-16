Nova faza projekta zvanično je počela nakon što je džinovska mašina za bušenje tunela "Katrin" počela da buši tunel Gardena na južnom prilazu koridoru Brener između Italije i Austrije.

Mašina duga 144 metra

Ovo je impresivna mašina TBM (Tunnel Boring Machine), dugačka 144 metra, sa glavom za bušenje prečnika skoro 10 metara, piše Biznisinfo.

Mašina je specijalno dizajnirana za izuzetno zahtevne geološke uslove Alpa i može da radi u dva režima, u zavisnosti od vrste stene kroz koju prolazi.

"Katrin" je sada započela najtežu fazu projekta nakon završetka pristupnog tunela Funes, kojim je otvoren pristup planinskom masivu.

Planirano je probijanje više od 16 kilometara tunela i postavljanje oko 9.000 betonskih segmenata za pokrivanje tunelskih cevi.

Najvažniji evropski železnički koridor

Bazni tunel Brener je deo ogromnog evropskog koridora koji povezuje Skandinaviju i Mediteran. Kompletan sistem tunela biće dugačak čak 64 kilometra i postaće najduži podzemni železnički tunel na svetu. Cilj projekta je:

drastično ubrzanje železničkog saobraćaja,

povećanje kapaciteta za teretni prevoz,ž

premeštanje miliona tona robe sa autoputeva na železnicu.

Evropske vlasti vide projekat kao ključan za smanjenje zagušenja i emisije CO2 na jednoj od najprometnijih transportnih ruta u Evropi.

Investicija od milijardi evra

Južni prilaz tunelu između Fortece i Ponte Gardene je prvi deo četvorokolosečne pruge na liniji Minhen-Verona.

Tunel koji će promeniti Evropu

Nakon završetka projekta, putovanje između Italije i Austrije biće znatno brže, dok će železnica preuzeti veliki deo teretnog saobraćaja koji danas ide putevima preko Alpa.

Evropski mediji već nazivaju Brener jednim od najvažnijih infrastrukturnih projekata budućnosti jer bi mogao potpuno da promeni transport robe između severa i juga kontinenta.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.