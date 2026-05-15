"Naftu za Slovačku kupuje kompanija MOL, koja poseduje rafineriju 'Slovnaft' u Bratislavi. Razmatra se mogućnost da Slovačka postane partner u snabdevanju ruskom naftom", naveo je Fico, prenosi Sputnjik.

On je naveo da je o tome razgovarao sa predstavnicima državnog operatera sistema za transport nafte "Transpetrol", koji bi mogao da bude kupac ruske nafte za rafineriju u Bratislavi.

"Morala bi to da bude neka državna kompanija koja bi kupovala ovu naftu u Rusiji. 'Transpetrol' bi takođe mogao biti jedna od tih organizacija, jer se bavi transportom nafte i prirodno je da su oni bili prva kompanija sa kojom sam razgovarao o ovoj temi", istakao je Fico.

On je prethodno održao hitan sastanak sa predstavnicima komapnije "Transpetrol" nakon pregovora u Rusiji o isporuci energenata, ali nije precizirano o čemu je tačno sa njima razgovarao.

Kompanija "Transpetrol" upravlja slovačkim delom naftovoda "Družba", rukovodeći tranzitom i distribucijom nafte unutar Slovačke, piše Tanjug.

Krajem januara, Ukrajina je obustavila tranzit ruske nafte preko naftovoda "Družba" kroz ukrajinsku teritoriju do Slovačke i Mađarske, navodeći kao razlog oštećenja cevovoda, a u aprilu je, nakon sanacije oštećenja, nastavljena isporuka.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.