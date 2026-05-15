Đedović Handanović, koja u Atini učestvuje na sastanku ministara energetike Srbije, Grčke, Bugarske i Severne Makedonije, rekla je na pitanje dokle se stiglo u pregovorima sa MOL-om da su predstavnici Vlade Srbije juče i prekjuče razgovarali sa predstavnicima MOL-a i da je postignuta saglasnost u određenim pitanjima, kao i da rad Rafinerije ostaje najvažnije pitanje, prenosi Tanjug.



"Mi smo vodili intenzivne razgovore sa predstavnicima kompanije MOL juče i prekjuče, usaglasili smo se po određenim pitanjima. Ostalo je nekolicina otvorenih pitanja, a najvažnije pitanje za nas je budući rad rafinerije u Pančevu, kako da osiguramo optimalan rad, a važan za našu zemlju kada je u pitanju pokrivenost tržišta Srbije, ali i uticaj na bruto domaći proizvod, na privredni rast, na sigurnost snabdevanja. U tom smislu, mi ćemo do kraja dana MOL-u predložiti naš konačni stav, mi smo detaljno o njemu razgovarali i razmenili mišljenja, nema tu puno iznenađenja, a Odbor direktora MOL-a će o tome odlučivati u ponedeljak", rekla je ministarka Tanjugu.



Prema njenim rečima, Srbija ostaje posvećena kompromisu, pronalaženju kompromisa i pronalaženju dugoročnog rešenja za NIS.



"Rekli smo već - ne po svaku cenu, znači da to ne ugrozi vitalne interese važne za našu zemlju, to smo preneli i predstavnicima kompanije MOL. Kako će američka administracija odlučivati, to ne možemo da predvidimo. Naravno, ostaje i završetak detalja pregovora između većinskog ruskog vlasnika i MOL-a", naglasila je Đedović Handanović.



Ministarka je istakla da celokupna situacija oko pregovora o kupoprodaji NIS-a traje dosta dugo, kao i da je situaciju dodatno zakomplikovao konflikt na Bliskom Istoku.



"Ova cela situacija traje veoma dugo, veoma je iscrpljujuća, veoma je neizvesna, pogotovo je dodatno usložena otkako je počeo konflikt na Bliskom Istoku, pre svega u Iranu, što je dovelo do povećanja cena sirove nafte i naftnih derivata. U tom smislu, mi moramo naći dugoročno rešenje", rekla je ona.



Podsetila je da, bez obzira na sve poteškoće, sigurnost snabdevanja u Srbiji nije bila ugrožena, niti je bilo nestašica i naglog povećanja cena.



"Podsećam da, bez obzira na sve poteškoće, nijednom nije bila ugrožena sigurnost snabdevanja u Srbiji, nije bilo nestašica, nije bilo naglog povećanja cena. Apsolutno smo uspeli da očuvamo i sigurnost snabdevanja i umerenu i dobru cenovnu politiku da vodimo. Nastavićemo da radimo posvećeno, odgovorno, a naravno da nam je cilj da do dugoročnog rešenja dođe", navela je ona.



Dodala je i da NIS predstavlja kritičnu energetsku infrastrukturu u Srbiji zbog čega je održivo rešenje neophodno.



"Čekaćemo, naravno, da vidimo i 22. maja u smislu odluke američke administracije, ali svakako imamo pomak po pitanju određenih tačaka iz ugovora akcionara, a krajnju odluku čekamo u ponedeljak na naš predlog od strane predstavnika MOL-a", naglasila je ona.



Đedović Handanović je podsetila da je sankcije NIS-u uvela američka administracija zbog većinskog ruskog vlasnika.



"Ovo su pitanja velikih sila, pre svega Amerike i Rusije. Mi smo se našli između dve vatre, ni krivi ni dužni. Vlada Srbije nije ništa uradila da bi doprinela uvođenju sankcija, ali ono što radimo od početka je, pre svega, da zaštitimo naše građane, naše tržište, pre svega od sankcija, odnosno od uticaja i posledica sankcija. Videli smo i da prošle godine 100 dana nije bilo dotoka sirove nafte, a uspeli smo da održimo da nestašica nema, tako da ćemo nastaviti posvećeno da radimo da zaštitimo i naše građane i našu privredu", poručila je ministarka Đedović Handanović u izjavi za Tanjug.



Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija produžila je 17. aprila licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 16. juna.



Licenca za razgovore u vezi sa potencijalnim izmenama vlasničke strukture kompanije odobrena je do 22. maja 2026. godine.



MOL Grupa je 19. januara saopštila da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa kompanijom Gaspromnjeft o kupovini udela od 56,15 odsto u srpskoj kompaniji Naftna industrija Srbije (NIS).



MOL Grupa, kako je navedeno, u pregovorima je i sa nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata - ADNOK o njenom ulasku u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog akcionara.



SAD su uvele sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva.

