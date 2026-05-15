Sezona za „izvoz“ domaće radne snage praktično je počela i to za konobare, kuvare i druge radnike u ugostiteljstvu i turizmu.



Jer, kako priča Miloš Turinski, PR Infostuda, najveće domaće baze za pronalaženje posla, oglasi inostranih poslodavaca za angažovanje sezonskih radnika za ove poslove ovog leta na Jadranu već uveliko traju.



Po broju takvih oglasa, kako kaže, dominira Hrvatska, a prate je Crna Gora i Slovenija.

"Najviše su traženi kuvari i konobari, potom pomoćni kuvari i pomoćni radnici u kuhinji, a onda slede i oglasi za pozicije higijeničara i sobarice. Sve više hotela u ovim zemljama traži i recepcionare i animatore, te radnike na raznim poslovima održavanja u hotelima",navodi Turinski.

Inače, podaci Infostuda pokazuju da ove tri države bivše Jugoslavije iskazuju i rast tražnje za sezonskim radnicima u odnosu na prošlu godinu. Turinski ističe da samo Hrvatska traži 70.000 njih, što je za 5.000 više nego za prošlu letnju turističku sezonu u ovoj zemlji. Crnoj Gori, pak, treba oko 25.000 sezonaca, a od tog broja samo grad Budva traži 5.000 radnika u ugostiteljstvu i turizmu.

"Naravno, ovo ne znači nužno da će sve te potrebe pokriti samo radnici iz Srbija. Veoma veliki broj sezonaca u Hrvatsku, Sloveniju i Crnu Goru odlazi tokom letnje sezone i iz drugih zemalja regiona – Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. Međutim, i zbog deficita radnika i u ovim zemljama, dobar deo ukupnog broja sezonaca na Jadranu „pokriva“ se i radnicima uvezenim van Balkana, najviše iz azijskih zemalja i sa istoka Evrope", objašnjava.



Ono što je i dalje prednost za balkanske sezonce na Jadranu, u odnosu na one iz drugih zemalja, jesu veće zarade.



Turinski objašnjava da je razlog tome nepoznavanje jezike, zbog čega se ova druga grupa sezonskih radnika najviše angažuje za „pozadinske“ poslove kao pomoćno osoblje, koji su manje plaćeni od „frontalnih“ poslova koji su mahom rezervisani za sezonce iz Srbije, BiH i Severne Makedonije kada je reč o novcu koji se tokom letnje sezone može zaraditi za Jadranu za rad u ugostiteljstvu i turizmu, on je za naše prilike više nego solidan, piše "Blic".



"Oglasi, naime, pokazuju ali to ne znači nužno da se na kraju i ne ponudi više, da je plata konobara od 1.200 do 1.600 evra, a za barmene od 1.400 do 1.600. Recepcionari mogu zaraditi od 1.300 do 1.500 evra, a niže pozicije u hotelima, kao što su majstori na održavanju od oko 1.000 do 1.300 evra mesečno. Plate za izuzetno tražene kuvare idu od 1.800 do 2.500, ali pozicija šefa kuhinje donosi i više od 3.000 evra. Uz to, traže se dosta i roštilj i pica majstori za platu od 1.500 do čak 2.500 evra", navodi Turinski.



Konačno, higijeničarke i sobarice ovog leta u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sloveniji mogu računati na zaradu u rasponu od 1.000 do 1.200 evra.



Plata od oko 1.000 evra nudi se se takođe i traženim hostesama koje rade na promocijama raznih restorana i drugih ugostiteljskih objekata.



