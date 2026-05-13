Pretplata je namenjena isključivo privatnim korisničkim nalozima, dok je WhatsApp Business za sada izuzet iz ove ponude.



Cena pretplate u Evropi iznosiće 2,49 evra mesečno, a korisnici opciju mogu pronaći u podešavanjima aplikacije pod stavkom "Pretplate" (Abos). Plaćanje se vrši putem Apple App Store-a, uz mogućnost besplatne probne nedelje.

Šta donosi WhatsApp Plus?

Fokus ovog ažuriranja nije na novim načinima komunikacije, već na vizuelnom prilagođavanju i praktičnim alatima:



Personalizacija interfejsa: Korisnici mogu birati između 18 boja naglašavanja i 14 alternativnih ikona aplikacije.



Ekskluzivan sadržaj: Uključeni su paketi stikera sa animacijama preko celog ekrana, koje će moći da vide i primaoci koji nemaju pretplatu.



Novi zvuci: Dodato je deset novih melodija zvona i mogućnost ujednačavanja obaveštenja za cele liste razgovora.



Poboljšana organizacija: Možda najpraktičnija funkcija je mogućnost trajnog fiksiranja do 20 razgovora na vrh liste, umesto dosadašnja tri.

Osnovne funkcije ostaju besplatne

Iz WhatsApp-a naglašavaju da slanje poruka, pozivi i bezbednosne funkcije ostaju trajno besplatni za sve korisnike. Važno je napomenuti da Meta planira uvođenje reklama unutar aplikacije, ali ne u privatnim četovima, već u kartici "Novosti" (Aktuelles).



Za sada nije potvrđeno da li će pretplata na WhatsApp Plus u budućnosti omogućiti uklanjanje tih oglasa, piše Blic.



Trenutno pristup pretplati imaju korisnici verzije iOS-a 26.17.74, a očekuje se da će širenje na sve korisnike trajati nekoliko nedelja.



