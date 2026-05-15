Jovanović je istakao da je državni Data centar u Kragujevcu temelj te stabilnosti, kao jedan od tek devedesetak centara u svetu sa najvišim Tier 4 sertifikatom bezbednosti.

"U celoj Evropi postoji svega petnaestak data centara ove klase, a Srbija je, uz Poljsku, jedina država koja je takav projekat realizovala kao državnu inicijativu. To nam omogućava da podatke građana i privrede čuvamo na najsigurnijem mestu, bez oslanjanja na strane provajdere", naglasio je Jovanović, piše Juronjuz.

On je podsetio da je pre dve nedelje u rad pušten drugi superkompjuter, dok se treći očekuje već u prvom kvartalu naredne godine, zahvaljujući sporazumu sa vladom Francuske.

"Ovi superkompjuteri su baza za primenu veštačke inteligencije i razvoj novih softvera. Zahvaljujući vizionarskim odlukama iz 2018. godine, Srbija je danas mnogo spremnija od većine evropskih zemalja za digitalnu ekonomiju i 21. vek", zaključio je Jovanović.

