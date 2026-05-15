Akcije kompanije porasle su više od 200 odsto od početka godine, nakon rasta od 274 odsto tokom prošle godine, što je posledica povećane tražnje za memorijskim i HBM čipovima koji se koriste u AI serverima, preneo je Rojters.



Tržišna kapitalizacija kompanije SK Hynix dostigla je oko 942 milijarde dolara na kraju trgovanja u četvrtak.



Ukoliko dostigne vrednost od bilion dolara, Južna Koreja će postati prva država van Sjedinjenih Američkih Država sa više od jedne kompanije čija tržišna vrednost prelazi taj prag, nakon što je Samsung Electronics to već ostvario pre nekoliko nedelja.



Najvrednija azijska kompanija i dalje je tajvanski TSMC, čija tržišna vrednost premašuje 1,83 biliona dolara.



Istovremeno, dodatni podsticaj za akcije kompanije SK Hynix mogao bi da dođe zbog problema u Samsungu, gde je sindikat najavio štrajk od 18 dana počev od 21. maja zbog spora oko plata.



Analitičari ocenjuju da bi konkurentske kompanije mogle kratkoročno da profitiraju ukoliko dođe do obustave rada u Samsungu, ali upozoravaju da bi dugotrajan štrajk mogao negativno da utiče na globalni lanac snabdevanja poluprovodnicima.





