Kraća ruta, preko Severne Makedonije, duga je oko 630 kilometara i vodi preko Preševa, Tabanovaca, Đevđelije i Evzonija, dok put preko Bugarske, preko Gradine, Kalotine, Kulate i Promahonasa, iznosi 671 kilometar. Iako duži, taj pravac mnogi biraju zbog velikih gužvi na Evzoniju tokom sezone.

Troškovi samog puta za letovanje u Grčkoj su gotovo slični. Putarina do Preševa košta 2.060 dinara, do Dimitrovgrada oko 1.800, dok kroz Severnu Makedoniju putarine ukupno iznose oko 14 evra. Za Bugarsku je neophodna i vinjeta - sedmodnevna košta osam, a mesečna 15 evra. Kada se sve sabere, za putarine i vinjete do Grčke i nazad potrebno je oko 50 evra, piše Blic.

Ušteda 35 evra na gorivu u Severnoj Makedoniji



Najveća razlika je u cenama goriva. Benzin u Srbiji košta oko 1,65 evra po litru, u Severnoj Makedoniji 1,36, a u Grčkoj čak 2,10 evra, zbog čega većina turista rezervoar puni upravo u Severnoj Makedoniji, gde može da uštedi i do 35 evra. Za one koji put nastavljaju ka Tasosu, trajekt za četvoročlanu porodicu sa automobilom košta oko 40 evra, dok se karte za odrasle kreću između šest i sedam evra.

Aranžmani u predsezoni oko 150 evra

Kako objašnjava Aleksandar Seničić iz YUTE, predsezona je i dalje najisplativiji period za letovanje u Grčkoj, posebno za penzionere, porodice sa malom decom i sve koji nisu vezani za školski raspust. Cene su, kako kaže, i do tri ili četiri puta niže nego u jeku sezone, pa se i dalje mogu pronaći aranžmani od oko 120 do 150 evra. U tu cenu uglavnom je uključeno deset dana boravka, autobuski prevoz i smeštaj u apartmanima, što Grčku i dalje čini jednom od najpovoljnijih destinacija u regionu.

Kada je reč o putovanju avionom, ono se uglavnom ne isplati višečlanim porodicama koje letuju u severnoj Grčkoj. Cena avionske karte do Soluna trenutno se kreće između 150 i 200 evra po osobi, pa za četvoročlanu porodicu trošak lako dostiže i 600 evra samo za prevoz.

Sa druge strane, put automobilom, zajedno sa gorivom, putarinama i ostalim troškovima, prosečnu tročlanu porodicu u oba pravca košta između 300 i 350 evra. Uz to, veliki broj turista upravo u Grčkoj želi fleksibilnost koju donosi sopstveni automobil - zbog odlazaka na različite plaže, šopinga i jednodnevnih izleta.

Problem predstavlja i nedostatak organizovanih transfera od Soluna do letovališta, zbog čega se većina putnika i dalje odlučuje za sopstveni prevoz ili autobuske aranžmane, koji ostaju među najisplativijim opcijama.

Na čemu sve možemo da uštedimo

Za mnoge građane put do Grčke odavno nije samo pitanje goriva i putarina, već i dobre računice gde može najviše da se uštedi. Upravo zato Severna Makedonija godinama ostaje glavna stanica srpskih turista na putu ka moru. Najviše novca štedi se na gorivu, gde razlika u ceni benzina u odnosu na Grčku ide i do 70 centi po litru, pa vozači na jednom punom rezervoaru mogu da uštede i do 35 evra.

Jeftinije su i cigarete, koje su zbog nižih akciza i dalje oko 30 odsto povoljnije nego u Srbiji. Sagovornici navode da se razlika posebno vidi pri kupovini boksa cigareta, gde su cene primetno niže nego kod nas.

Ipak, najveće uštede turisti pokušavaju da naprave na hrani. Zbog visokih cena u grčkim marketima i restoranima, mnogi na more nose pune gepeke namirnica iz Srbije - od pića i grickalica do osnovnih potrepština za desetodnevni boravak u apartmanima. Kako kaže novinar Stevica Rajčetić, nije retkost da porodice na letovanje krenu sa "šest kilograma stvari i 60 kilograma hrane".

Sagovornici takođe upozoravaju i da se mora voditi računa o količini robe koja se prenosi preko granice, posebno cigareta i većih količina hrane ili ulja, jer kontrole za putnike koji putuju automobilom mogu biti znatno detaljnije nego za autobuske ture.

Cene hrane i pića u Grčkoj i dalje iste

Kada je reč o cenama u samoj Grčkoj, drastična poskupljenja ove sezone ipak su izostala. Kako objašnjava Aleksandar Seničić, cene hrane, pića i osnovnih namirnica uglavnom su na nivou prošlog leta, uz tek manja odstupanja kod pojedinih proizvoda.

Slična situacija je i na plažama severne Grčke, gde se u većini slučajeva ležaljke i dalje dobijaju uz jedno ili dva pića, bez dodatnog plaćanja.

Sa druge strane, aranžmani su nešto skuplji nego prošle godine, što je, kako navodi, posledica inflacije, viših cena goriva i većih troškova prevoza i smeštaja. Ipak, rast cena nije drastičan, pa Grčka i dalje ostaje među najtraženijim destinacijama za građane Srbije.

Četvoročlana porodica može da letuje i sa 600 evra ukupno?

Računica za letovanje u Grčkoj ove godine najviše zavisi od termina putovanja. U predsezoni, prema računici sa svim uštedama uzetim u obzir, četvoročlana porodica koja putuje sopstvenim automobilom i deo hrane nosi iz Srbije može da provede deset dana na moru za oko 500 do 600 evra ukupno.

Apartmanski smeštaj van sezone trenutno se kreće od oko 120 do 200 evra za deset dana, dok se za gorivo, putarine i ostale troškove puta izdvaja još oko 300 evra. Dodatni trošak predstavljaju hrana i piće, pa porodice često unapred kupuju namirnice u Srbiji, neretko i na čekove, kako bi smanjile troškove na samoj destinaciji.

Međutim, tokom glavne sezone cene drastično rastu. Isti apartman koji u predsezoni košta oko 180 evra, tokom leta dostiže i 700 do 800 evra za deset dana. Kada se dodaju prevoz, hrana i dnevni troškovi, letovanje za četvoročlanu porodicu teško može da izađe manje od 1.500 evra.

Sagovornici zaključuju da upravo zbog velikih sezonskih razlika građani najčešće biraju predsezonu, plaćanje na rate i aranžmane preko agencija, kako bi troškove rasporedili tokom cele godine.

I dok su cene letovanja i ove godine više nego prošle, Grčka za građane Srbije i dalje ostaje jedna od najdostupnijih destinacija, posebno za one koji pažljivo planiraju put, biraju predsezonu i unapred računaju svaki trošak, od goriva i putarina do hrane i smeštaja.

