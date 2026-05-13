Za mnoge će najuzbudljivije ažuriranje biti uvođenje 3D emodžija. Google ovu kolekciju naziva Noto 3D. Pixel telefoni će prvi dobiti pristup novim emodžijima kasnije ove godine, a Google navodi da će oni postati dostupni na svim njihovim proizvodima.

Tu je i nova funkcija pretvaranja govora u tekst pod nazivom Rambler, pokretana Gemini inteligencijom, a ima za cilj da ukloni suvišne reči ("poštapalice") i razjasni ono što zaista želite da kažete.

"Možete govoriti prirodno, a sistem će izvući važne delove i spojiti ih u sažetu poruku", navode iz Google-a, piše B92.

Kompanija tvrdi da će Rambler prepoznati čak i promenu jezika usred rečenice. Alat neće čuvati niti skladištiti vaš govor, već će ga koristiti isključivo za transkripciju. Funkcija Pause Point dizajnirana je da vam pomogne da svesnije koristite telefon, s obzirom na to koliko je lako ignorisati tajmere za aplikacije.

Ako aktivirate Pause Point na aplikaciji koja vam oduzima previše vremena, pojaviće se zadrška od 10 sekundi tokom koje ćete biti podstaknuti da razmislite zašto uopšte pokušavate da je koristite.

Sistem može da predloži vežbu disanja, podešavanje tajmera, gledanje vaših fotografija ili neku drugu aplikaciju koja bi mogla biti korisnija.

Pause Point neće moći da se lako isključi "u hodu". Biće potrebno da ponovo pokrenete telefon (restart) da biste ga deaktivirali, što bi za mnoge moglo biti dovoljno velika prepreka da odustanu od besciljnog listanja sadržaja (doomscrolling).

Android 17 donosi i Screen Reactions (Reakcije na ekranu). Ova opcija omogućava da istovremeno snimate sebe i svoj ekran. To će olakšati kreiranje video snimaka u kojima reagujete na novu pesmu ili zanimljiv internet sadržaj. Pixel uređaji dobijaju ovu funkciju ovog leta.

Takođe, u narednim mesecima se očekuje dolazak Adobe Premiere aplikacije na Android, koja će nuditi ekskluzivne šablone, efekte i opciju direktnog objavljivanja YouTube Shorts snimaka bez napuštanja aplikacije.

Google je udružio snage sa kompanijom Apple kako bi proces prelaska sa iOS-a na Android bio lakši. To podrazumeva bežični prenos podataka kao što su lozinke, fotografije i poruke, ali i aplikacije, kontakti, pa čak i vaš eSIM.

Pixel i Samsung Galaxy uređaji će prvi podržati ovu opciju krajem godine.

Dodatno, funkcija Quick Share postaje kompatibilna sa Apple-ovim AirDrop-om na Android telefonima partnera kao što su Samsung, Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi i Honor. Od danas je moguće generisati QR kod na bilo kom Android telefonu putem Quick Share-a kako biste delili informacije sa iOS uređajima preko oblaka (cloud). Takođe, Quick Share će uskoro postati dostupan i unutar drugih aplikacija, uključujući WhatsApp.

