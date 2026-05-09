Iz ove klasifikacije proizilazi da su nezahtevni objekti konstruktivno najjednostavniji, jer za njih nije potrebno izrađivati statičke ni građevinsko-tehničke proračune. Takvi objekti nisu namenjeni za stanovanje i ne bi trebalo da imaju uticaj na životnu sredinu.

Nezahtevni objekti

Izgradnju ovakvog objekta moguće je započeti i naknadno, ukoliko će služiti za sopstvene potrebe. Mogu se graditi i tokom izvođenja novogradnje, pri čemu izvođač mora da pribavi lokacijsku informaciju koja potvrđuje da planirana gradnja nije u suprotnosti sa važećim prostornim aktom. Generalno, preporučuje se da se pre početka radova detaljno informišete o aktuelnim propisima u nadležnoj opštini ili inspekciji kako biste izbegli eventualne probleme.

U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji Republike Srbije i Pravilnikom o klasifikaciji objekata, pomoćni odnosno jednostavni objekti moraju biti izgrađeni na postojećoj građevinskoj parceli i ne smeju prelaziti granicu susednog zemljišta.

Primeri nezahtevnih objekata

Koje dimenzije imaju ovakvi objekti? Uz Zakon o planiranju i izgradnji, koji je stupio na snagu 1.3.2018. godine, donet je i Pravilnik o klasifikaciji objekata, kojim su svi objekti prema složenosti gradnje razvrstani u četiri kategorije: A - nezahtevni objekti, B - manje zahtevni objekti, C - zahtevni objekti i G - inženjerski objekti. U nezahtevne objekte spadaju, između ostalog: senice osnove do 15 m2, staze, platoi, vrtni bazeni i ribnjaci površine do 12 m2 i dubine do 1 m, nadstrešnice do 10 m2 osnove, dečja igrališta, dvorišni kamini širine do 1,2 m i visine do 3 m, kolski prilazi širine od 2,5 do 3 m, solarni kolektori, nadgrobna obeležja i slični objekti. Za njih nije potrebna građevinska dozvola, pod uslovom da ne narušavaju izgled i funkciju postojećih ili susednih objekata, kao ni pešačkih komunikacija.

Priključivanje na infrastrukturu

Nezahtevni objekti mogu biti priključeni na infrastrukturnu mrežu. U zavisnosti od vrste priključka, električna energija, voda ili kanalizacija, podnosi se zahtev nadležnom upravljaču infrastrukture radi dobijanja odgovarajuće saglasnosti u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast.

Noseća konstrukcija postojeće kuće

Prilikom gradnje nezahtevnog objekta, kao ni tokom radova na održavanju, nije dozvoljeno menjati niti dirati noseću konstrukciju postojećeg objekta. Ukoliko se iz bilo kog razloga interveniše na nosećoj konstrukciji, kao što su prezidavanje, nadogradnja i slični radovi, neophodno je ponovo izvršiti statičke i građevinsko-tehničke proračune i kontrole, jer se takvi zahvati prema zakonu smatraju rekonstrukcijom. U tom slučaju potrebno je izraditi novi projekat i pribaviti novu građevinsku dozvolu.

