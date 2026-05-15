Bela špargla se uglavnom smatra sezonskom i delikatesnom namirnicom, pa se najčešće uvozi ili proizvodi u manjim, specijalizovanim zasadima. Na tržištu se pojavljuje u proleće, a zbog kratke sezone i zahtevne proizvodnje njena cena je viša.



Za razliku od zelene špargle, bela se uzgaja tako što se biljka tokom rasta zatrpava zemljom kako ne bi bila izložena sunčevoj svetlosti. Zbog toga ne razvija hlorofil, ostaje bela i ima blaži, nežniji ukus, ali i znatno zahtevniju proizvodnju.

Evropa i tradicija konzumacije

U Evropi je bela špargla posebno cenjena, naročito u Nemačkoj, gde je deo tradicionalne sezone poznate kao “Spargelzeit”. Veliku proizvodnju imaju i Holandija, Francuska, Španija i Italija, dok je prisutna i u Sloveniji i Švajcarskoj, gde se smatra premium sezonskom namirnicom.

Tržište u Srbiji

U Srbiji je uzgoj špargle prisutan, ali još uvek nije masovan. Bela špargla se najčešće proizvodi na manjim površinama i u specijalizovanim gazdinstvima, dok je njena dostupnost ograničena zbog zahtevnog uzgoja i ručne berbe.



Zbog toga na domaćem tržištu i dalje ima status luksuznije i ređe dostupne namirnice, dok je u zapadnoj Evropi deo dugogodišnje gastronomske tradicije.

Koliko košta bela špargla?

Cena bele špargle u Srbiji varira u zavisnosti od porekla i kvaliteta:



- uvozna i rana ponuda: oko 2.500 do 3.000 dinara po kilogramu



- domaća sezonska proizvodnja: oko 700 dinara po kilogramu ili više pri direktnoj prodaji



- akcijske ponude u marketima: 300 do 400 dinara po pakovanju, ali u ograničenim količinama

Gde se može kupiti?

Bela špargla se najčešće može naći u većim trgovinskim lancima, na pijacama tokom proleća, kod lokalnih proizvođača, kao i putem onlajn prodaje specijalizovanih gazdinstava.



Domaća proizvodnja se postepeno širi, posebno u regionima sa pogodnim zemljištem i razvijenijom povrtarskom proizvodnjom, piše 24 sedam.

Da li se isplati uzgoj?

Uzgoj špargle se u Srbiji sve češće navodi kao visokoprofitabilna, ali zahtevna kultura. Procene pokazuju da hektar u punoj rodnosti može donositi značajne prihode, ali uz visoka početna ulaganja i odloženu isplativost (prvi ozbiljan rod tek nakon 2–3 godine).



Ključni izazovi su ručna berba, specifični uslovi uzgoja i dug period povraćaja investicije.



