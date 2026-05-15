Kako pronaći stan direktno od vlasnika bez provizije

Kada tražite krov nad glavom, agencije često preplave prve stranice rezultata svojim oglasima koji nose dodatne troškove.



Da biste videli samo ponude koje postavljaju stvarni ljudi, ukucajte u pretragu frazu "izdajem stan vlasnik"obavezno koristeći navodnike. Navodnici govore sistemu da vam prikaže isključivo stranice gde se ove reči pojavljuju baš tim redosledom.



Ovaj Google trik momentalno uklanja na hiljade nebitnih sajtova i vodi vas pravo do malih oglasnika gde vlasnici lično kače ponude. Na ovaj način možete uštedeti i do nekoliko stotina evra koje biste inače dali kao agencijsku proviziju. Redovnim ponavljanjem ove pretrage bićete prvi koji vide nove oglase pre nego što ih velike platforme preuzmu.

Pronađite posao pre nego što se pojavi na portalima

Slična metoda funkcioniše i za pronalaženje posla, naročito kod firmi koje ne plaćaju skupe oglase na velikim portalima. Ukucajte u polje za pretragu rečenicu "biografiju poslati na" pod navodnicima i dobićete spisak kompanija koje trenutno traže radnike.



Ovaj metod vam otvara vrata ka konkursima koji su često sakriveni duboko na zvaničnim sajtovima preduzeća. Možete dodati i naziv svog grada pored navodnika kako biste suzili pretragu na vašu neposrednu okolinu, piše Kamatica.



Ovako pronalazite oglase koji još uvek nisu postali dostupni široj masi na popularnim sajtovima za zapošljavanje.



