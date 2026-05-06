U mnogim mestima kupovina stana postaje gotovo nemoguća bez velikih ulaganja, pa se alternativa sve češće nalazi u inovativnim i jeftinijim oblicima gradnje, poput kuća od brodskih kontejnera.

Takav projekat se sve više koristi kao osnova za izgradnju stambenih zgrada. Upravo se brodski kontejner, koji se inače koristi u prevozu robe, pokazao kao pristupačnija i praktičnija alternativa.

Pored osnovne čvrstoće i stabilnosti, omogućava relativno brzu konverziju u stambeni prostor sa osnovnim uslovima za život. Takozvani "high cube" kontejner dugačak je 12 metara i visok tri metra, pod uslovom da je vodootporan i da ranije nije korišćen za prevoz opasnih hemikalija.

Projekat koji je potpisao jutjuber Žilijen Malara prikazuje transformaciju četiri obična čelična kontejnera u potpuno opremljen, luksuzan životni prostor. Industrijske jedinice je pretvorio u dom koji odiše savremenim dizajnom, funkcionalnošću i visokim nivoom udobnosti.

U videu koji je objavio na svom kanalu, opisao je ceo proces izgradnje i pretvaranja kontejnera u luksuzni dom. Umesto klasičnih betonskih temelja, korišćeni su zavrtnji od čeličnog šipa koji se duboko uvrću u zemlju i stvaraju stabilnu noseću konstrukciju bez opsežnih zemljanih radova.

Zatim su, uz pomoć dizalice i preciznog pozicioniranja, na njih postavljena četiri kontejnera, koji čine osnovu kuće. Nakon pozicioniranja, konstrukcija je zavarena i dodatno zaptivena kako bi se osigurala vodonepropusnost i dugoročna stabilnost spojeva. Sledeći korak je bio sečenje zidova kontejnera kako bi se stvorio jedinstven, otvoreni prostor. Svi otvori su prethodno precizno izmereni, a nakon sečenja, konstrukcija je dodatno ojačana čeličnim profilima.

Svaki kvadrat pažljivo iskorišćen Majstori su zatim peskarili celu površinu do golog čelika kako bi uklonili prljavštinu i osigurali trajnu zaštitu završne obrade. Spoljni zidovi kontejnera bili su prekriveni drvenim vlaknima i zaštitnim membranama koje sprečavaju prodor vlage. Krov je bio ispunjen celuloznom izolacijom napravljenom od recikliranih materijala.

Unutrašnjost samih kontejnera je dodatno zaštićena antikorozivnim premazima i presvučena višeslojnim zaštitnim bojama. Nakon toga, instalirani su kompletni vodovodni i električni sistemi sa akcentom na bezbednost i pouzdanost. Dodatna toplotna izolacija je postavljena na podove, piše Dnevno.hr

Trebalo mu je skoro 600 dana da prazne kontejnere pretvori u potpuno useljiv dom. Na kraju procesa, kontejneri više nisu ličili na čelične kutije, već na moderan i funkcionalan dom sa velikom terasom. Svaki kvadrat je mudro iskorišćen, a dizajn je na kraju delovao zaista udobno, tako da se čak ni ne osećate kao da ste u kontejneru.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.