Imao je ormar sa odećom, malo slobodnog vremena između smena u transportu i osećaj da mora da pronađe novi pravac. Ono što je počelo kao prodaja nekoliko sopstvenih komada na "Vintedu", za nekoliko meseci je preraslo u posao zbog kojeg je napustio stalni posao. Danas ovaj 30-godišnji otac iz Notingema vodi brend "BZR Clothing", prodaje vintidž odeću putem brzih aukcija preko interneta i kaže da mesečno ostvaruje i do oko 35.000 evra prihoda.



Konorova priča nije počela kao priča o bogaćenju, već kao pokušaj da nakon izlaska iz vojske sredi svoj život. Godine 2023. napustio je vojsku, gde je svaki dan bio precizno određen: kada ustati, šta obući, gde biti i šta raditi. Prelazak u civilni život za njega nije bio lak. Zaposlio se u transportu, a istovremeno je počeo da prodaje svoju odeću na "Vintedu", u početku samo za dodatni novac za porodične kupovine ili večeru sa suprugom Lauren.

Šta je izdvojilo Konora od ostalih prodavaca?

Takvi počeci su danas vrlo česti. "Vinted" se predstavlja kao platforma za kupovinu i prodaju polovne odeće, obuće i dodataka, gde korisnici mogu da isprazne svoj ormar i prodaju stvari drugim članovima zajednice. Međutim, Konor je brzo primetio nešto što ga je izdvajalo od povremenih prodavaca: ako zna da pronađe pravu robu po dovoljno niskoj ceni, više ne prodaje samo ono što mu ne treba, već počinje da gradi pravi trgovački model.



U početku je kupovao jeftine komade u dobrotvornim radnjama i preprodavao ih. Za pet meseci je, prema sopstvenim rečima, dostigao oko 2.000 funti mesečno — isto koliko je zarađivao na stalnom poslu. U aprilu 2024. doneo je odluku koja bi mnogima delovala previše rizično: dao je otkaz i postao preprodavac odeće sa punim radnim vremenom.



Njegov posao je zaista ubrzao prelaskom na platformu "Whatnot", gde prodavci prodaju uživo. To je model koji kombinuje televizijsku prodaju, aukcije i društvene mreže: gledaoci prate prodavca uživo, komuniciraju u četu i licitiraju za proizvode u realnom vremenu. Aukcije su najčešći format, a mogu trajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta.



Konor je ovaj sistem doveo do ekstremno brze verzije. Njegove aukcije ponekad traju samo deset sekundi. To znači da kupac nema mnogo vremena za razmišljanje, a prodavac mora imati dovoljno zanimljiv proizvod, publiku i poverenje da licitacija odmah krene. Tu nastaje njegova najviralnija brojka: jaknu brenda "North Face", koju na veliko plaća oko 8 funti, može prodati za 48 funti — što znači oko 40 funti razlike po komadu.



Naravno, to ne znači da svakih deset sekundi zarađuje 40 funti čistog profita. Postoje troškovi: roba, pakovanje, slanje, povraćaji, platforme i rizik. Ali njegova logika je jasna — ne juri maksimalnu cenu za svaki komad, već brzi obrt polovne robe. Radije će prodati više komada po povoljnijoj ceni nego čekati kupca koji će platiti skoro punu maloprodajnu cenu.

Zašto ne prodaje skuplje?

Najzanimljiviji deo njegove strategije je što se ne fokusira na to koliko neki komad vredi u prodavnici, već koliko ga je on platio. Ako jakna u radnji košta 240 funti, a njega je koštala između 6 i 10 funti, prodaja za 40 ili 50 funti mu i dalje donosi solidnu zaradu. Njegovo pravilo je jednostavno: razmišljaj koliko ti proizvod "duguje", a ne samo koliko bi mogao da vredi na papiru.



U tome je razlika između povremene prodaje iz ormara i ozbiljnog biznisa preprodaje. U prvom slučaju ljudi pokušavaju da izvuku maksimum iz jednog komada. U drugom su ključni brzina, poznavanje troškova, stalna zaliha i osećaj za tržište. Konor danas kupuje veće količine odeće od veletrgovaca i dobavljača, a za robu mesečno troši oko 10.000 funti.



Najčešće traži brendove sa jakom prepoznatljivošću i dobrom prodajnom vrednošću: North Face, Patagonia, Ralph Lauren i slične. Kaže da preprodavac mora stalno pratiti tržište — ako poznata ličnost nosi određeni brend ili model, interesovanje može naglo porasti.



Danas Konor više ne govori o nekoliko paketa na kuhinjskom stolu. Prema britanskim medijima, prodao je više od 52.000 komada i ima sopstveno skladište. To pokazuje koliko brzo mali online posao može prerasti u ozbiljan logistički sistem. Kada prodaješ desetine komada mesečno, sve je jednostavno. Kada broj naraste na hiljade, ključni postaju sistem, prostor, dobavljači, sortiranje, slanje i povraćaji.



Zato njegova priča nije samo sreća ili jedan dobar trik. Iza desetosekundne aukcije stoji mnogo rada: pronalaženje robe, kontrola kvaliteta, priprema, prezentacija, komunikacija sa kupcima i praćenje šta se zapravo prodaje.

Second hand tržište vredi i do 220 milijardi dolara

Konorov uspeh nije slučajan. Polovna roba je poslednjih godina postala globalni trend, ne samo zbog nižih cena, već i zbog održivosti i digitalnih platformi. Prema procenama, tržište second hand mode danas vredi oko 210–220 milijardi dolara, a do 2030. može dostići i 360 milijardi. Takođe raste oko tri puta brže od tržišta nove odeće.



Kupci danas ne traže samo uštedu, traže bolju vrednost za novac, brendove koje inače ne mogu priuštiti, unikatne vintage komade i odeću sa pričom. Platforme poput "Vinteda" i "Whatnota" učinile su ovu kupovinu lakšom, bržom i društvenijom.



Iako je Konorova priča inspirativna, ona nosi i upozorenje. Preprodaja zahteva kapital, prostor, vreme, znanje o brendovima i osećaj za tržište. Jeftin proizvod ne znači automatski da će se brzo prodati. Pogrešna kupovina može značiti gomilu robe koja zauzima prostor i blokira novac.



Zato je možda njegova najvažnija lekcija manje glamurozna: uspeh nije došao zbog jednog „čarobnog“ proizvoda, već zbog razumevanja odnosa između nabavne cene, brzine prodaje i potražnje. Ključno pitanje je: možeš li kupiti dovoljno jeftino, prodati dovoljno brzo i pritom zaraditi?, poše Blic.



Najjači deo priče je lični. Nakon vojske, Konor nije odmah pronašao svoj put. Počeo je prodajom viška odeće. Zatim je posmatrao tržište, eksperimentisao sa različitim izvorima robe i prodajnim modelima. Korak po korak, dodatni prihod pretvorio je u ozbiljan posao.



Danas njegova priča zvuči gotovo neverovatno: otac koji je počeo na "Vintedu" sada vodi skladište, prodaje desetine hiljada komada i zarađuje desetine funti po komadu za svega nekoliko sekundi. Ali iza toga stoji jednostavna istina modernog online biznisa: novac nije bio u jednoj jakni, već u sistemu koji zna kako da je pronađe, kupi, prikaže pravim ljudima i proda — pre nego što oni uopšte stignu da predugo razmišljaju.



