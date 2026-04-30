Automobil sporije reaguje na gas, ubrzanje je slabije, a preticanje odjednom postaje manje bezbedno.

Kako piše slovački AutoBild, problem ne mora uvek biti u samom motoru - uzrok se može kriti u filterima, turbini, ubrizgavanju, DPF-u ili elektronici.

Najveća greška je ignorisanje prvih simptoma. Gubitak snage često se javlja postepeno, pa se vozač navikne na to i počinje da to smatra normalnim stanjem. Međutim, iza ovoga može biti kvar koji će vremenom postati mnogo skuplji. Filteri su najjeftiniji, ali često previđeni uzrok Jedan od najčešćih razloga za loše performanse su začepljeni filteri.

Filter za vazduh obezbeđuje motoru čist vazduh neophodan za sagorevanje, ali kada je napunjen prašinom i prljavštinom, motor ne može optimalno da radi.

Rezultat je slabiji odziv gasa, manja snaga i često nešto veća potrošnja goriva. Isto važi i za filter za gorivo. Ako je začepljen, protok goriva može biti ograničen upravo kada je motoru potrebna najveća snaga - pri ubrzavanju, vožnji uzbrdo ili na auto-putu.

Dobra vest je da je zamena filtera relativno jednostavna i jeftina usluga koja može odmah vratiti deo izgubljene živosti. Turbo, DPF i ubrizgavanje mogu izazvati skupu štetu. U modernim motorima, turbo punjač igra ključnu ulogu u isporuci snage.

Ako turbo ne radi ispravno, automobil obično gubi snagu u srednjim i visokim obrtajima. Uzrok mogu biti curenja u usisnom sistemu, istrošeni ležajevi, oštećene lopatice ili problem sa regulacijom pritiska. Tipični znaci su kašnjenje u reakciji, niži potisak i oscilacije tokom ubrzanja.

Problemi se mogu javiti i sa sistemima paljenja i ubrizgavanja goriva. Istrošene svećice, prljavi injektori ili netačno merenje goriva dovode do lošeg sagorevanja, loše dinamike, veće potrošnje goriva i neravnomernog rada motora. Moderni motori su posebno podložni takvim nepravilnostima.

Začepljen DPF filter je takođe čest krivac kod dizel motora. Ovo se posebno dešava automobilima koji se uglavnom voze na kratkim relacijama, bez dovoljnih uslova za pravilnu regeneraciju. Kada se filter začepi, povratni pritisak u izduvnom sistemu se povećava, motor gubi snagu, potrošnja se povećava, a automobil čak može preći u bezbednosni režim.

Elektronika ponekad namerno ograničava snagu. Današnji automobili se oslanjaju na brojne senzore i kontrolne jedinice. Ako elektronika prepozna odstupanje, može preventivno ograničiti snagu motora kako bi sprečila veća oštećenja. Vozač to odmah oseća, ali kvar se ne mora uvek jasno prikazati na kontrolnoj tabli, piše tportal.

Problem može biti u senzoru protoka vazduha, pritisku turbine, lambda sondi, kontrolnoj jedinici ili nekom drugom elementu. Zato je, u slučaju iznenadnog ili značajnog gubitka snage, najbolji način delovanja dijagnostikovanje.

Ako vaš automobil samo postepeno postaje spor, vredi početi sa osnovama - filterima, svećicama, uljem i redovnim servisiranjem. Ali ako se snaga ne vrati, čekanje se retko isplati. Mali kvar može lako postati veliki račun.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.