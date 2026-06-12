Ime mu je Maekstro - ultraluksuzni kineski automobil ima mini-bioskop (VIDEO)

Maextro je inače jedan od pet brendova u Huaweijevoj HIMA multibrend saradnji, pored kompanija Aito, Luxeed, Stelato i SAIC. Vozila proizvode JAC i Huawei u fabrici u Hefeju, Kina.

V800 se u velikoj meri oslanja S800, pa tako visoki LED farovi dominiraju prednjim delom, a nema ni tradicionalne maske, već samo ogromnu značku postavljenu u sredini prednjeg dela. Kao i sve veći broj luksuznih kineskih automobila, prikazan je u i dvobojnoj završnoj obradi, uključujući zlatnu i braon boju, sa hromiranim elementima, piše Autoblog.

Miniven je dugačak 5.495 mm, širok 2.006 mm i visok 1.850 mm, sa međuosovinskim rastojanjem od 3.430 mm.

Kabina ima konfiguraciju 2+2+3 i presvučena je kožom, uz nekoliko kristalnih elemenata. Tu je i veliki panoramski stakleni krov sa kliznim poklopcem koji služi i kao obloga plafona u Starlight obliku, kao kod Rolls-Roycea.

Novi Maextro uparuje 1,5 litarski turbo benzinac sa 173 KS i dva elektromotora, što ukupno čini 530 KS. Baterija je od 63,2 kWh, dovoljno za domet do 275 km samo na struju.

Cena i dostupnost bi trebalo da budu saopšteni u narednih nekoliko nedelja, ali V800 bi mogao da bude i skuplji od S800, čija cena u Kini počinje od nešto više od 100.000 američkih dolara.

Na donjem snimku možete videti stariji model, S800:

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