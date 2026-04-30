Krajem 2026. godine, novi standard emisije Evro 7 stupiće na snagu u Evropskoj uniji, donoseći jednu od najvećih promena u automobilskoj industriji poslednjih godina.

Za razliku od prethodnih pravila, fokus više nije samo na motorima sa unutrašnjim sagorevanjem - novi propisi pokrivaju celokupno vozilo i sve vrste emisija, uključujući i one koje generišu električni automobili.

Kako piše slovački AutoBild, ovo je promena u pristupu: emisije se više neće posmatrati samo kroz izduvne gasove, već kroz ukupan uticaj vozila na životnu sredinu tokom celog njegovog životnog ciklusa. Evro 7 definiše koliko štetnih materija vozila smeju da emituju u realnim uslovima vožnje.

Pored već poznatih zagađivača kao što su azotni oksidi, prvi put se uvode ograničenja za emisije izazvane habanjem kočnica i guma. Ovim se proširuje obim regulacije i na električne automobile, koji nemaju izduvne gasove, ali zbog veće mase - uzrokovane baterijama - generišu više finih čestica kroz habanje guma, prenosi tportal.

Zanimljivo je da novi standard ne uvodi drastično stroža ograničenja za izduvne gasove za benzinske i dizel motore, u ovom segmentu ostaje blizu standarda Evro 6.

Umesto toga, naglasak je na realnim uslovima vožnje i preciznijem merenju. Jedna od ključnih inovacija je obaveza kontinuiranog praćenja emisija tokom vožnje putem takozvanog onbord sistema. Automobili će sami beležiti i prijavljivati sva prekoračenja dozvoljenih vrednosti. Pored toga, proizvođači će morati da garantuju da sistemi za kontrolu emisija rade znatno duže nego ranije.

Evro 7 propisuje minimalnu trajnost od osam godina ili 160.000 kilometara, sa mogućnošću produženja na deset godina ili 200.000 kilometara. To znači da će vozila morati da održavaju ekološke performanse tokom gotovo celog svog životnog veka, a ne samo u prvim godinama korišćenja.

