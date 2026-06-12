EU menja pravila za kupovine iznad 10.000 evra

Evropska unija usvojila je nova pravila koja imaju za cilj sprečavanje pranja novca i finansiranja kriminalnih aktivnosti, a njihova puna primena očekuje se od jula 2027. godine.
Nova uredba, poznata pod skraćenicom AMLR (Regulativa o sprečavanju pranja novca), proširuje obaveze trgovaca i drugih privrednih subjekata kada je reč o identifikaciji klijenata i proveri porekla sredstava.
Ko će morati da primenjuje nova pravila?
Za razliku od dosadašnje prakse, nova pravila neće se odnositi samo na banke i finansijske institucije.
Pod obavezom sprovođenja detaljnijih provera naći će se:
- pružaoci usluga povezanih sa kripto-imovinom,
- crowdfunding platforme,
- zajmodavci,
- agencije za nekretnine,
- prodavci luksuzne robe,
- auto-placevi i trgovci automobilima,
- umetničke galerije,
- aukcijske kuće.
Prag od 10.000 evra pokreće dodatne provere
Kako prenose evropski mediji, nova pravila primenjivaće se na transakcije čija vrednost prelazi 10.000 evra.
U takvim slučajevima kupci će morati da dostave podatke potrebne za identifikaciju, a u zavisnosti od vrste kupovine to mogu biti:
- JMBG,
- PIB,
- broj računa (IBAN),
- dokumenta za potvrdu identiteta,
- dodatni podaci o transakciji.
Cilj je da se omogući bolja kontrola velikih novčanih tokova i spreči prikrivanje porekla novca.
Bankovni transfer više neće biti dovoljan
Jedna od najznačajnijih promena odnosi se na činjenicu da uplata preko banke više neće automatski predstavljati dokaz o zakonitom poreklu novca.
Do sada su najveći deo provera obavljale banke, dok će prema novim pravilima i sami trgovci imati obavezu da sprovedu određene kontrole i procene rizika, prenosi Kamatica.
Na taj način Evropska unija želi da uspostavi jedinstven sistem nadzora u svim državama članicama i dodatno oteža korišćenje legalnih poslovnih tokova za prikrivanje sumnjivog kapitala.
Novi izazovi za kompanije
Najveće promene očekuju privrednike koji posluju u sektorima obuhvaćenim novim propisima.
Kompanije će morati da uvedu nove procedure, prilagode informacione sisteme, obuče zaposlene i usklade poslovanje sa zahtevima regulative.
Iako je rok za punu primenu jul 2027. godine, stručnjaci upozoravaju da firme imaju ograničeno vreme za pripremu, s obzirom na složenost novih obaveza.
Nova pravila predstavljaju jedan od najznačajnijih koraka Evropske unije u borbi protiv pranja novca, ali će istovremeno promeniti način na koji građani obavljaju veće kupovine i koliko podataka će morati da dele sa trgovcima.
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.
Komentari (0)