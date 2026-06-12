EU menja pravila za kupovine iznad 10.000 evra

Evropska unija usvojila je nova pravila koja imaju za cilj sprečavanje pranja novca i finansiranja kriminalnih aktivnosti, a njihova puna primena očekuje se od jula 2027. godine.

Nova uredba, poznata pod skraćenicom AMLR (Regulativa o sprečavanju pranja novca), proširuje obaveze trgovaca i drugih privrednih subjekata kada je reč o identifikaciji klijenata i proveri porekla sredstava.

Ko će morati da primenjuje nova pravila?

Za razliku od dosadašnje prakse, nova pravila neće se odnositi samo na banke i finansijske institucije.

Pod obavezom sprovođenja detaljnijih provera naći će se:

pružaoci usluga povezanih sa kripto-imovinom,

crowdfunding platforme,

zajmodavci,

agencije za nekretnine,

prodavci luksuzne robe,

auto-placevi i trgovci automobilima,

umetničke galerije,

aukcijske kuće.





Prag od 10.000 evra pokreće dodatne provere

Kako prenose evropski mediji, nova pravila primenjivaće se na transakcije čija vrednost prelazi 10.000 evra.

U takvim slučajevima kupci će morati da dostave podatke potrebne za identifikaciju, a u zavisnosti od vrste kupovine to mogu biti:

JMBG,

PIB,

broj računa (IBAN),

dokumenta za potvrdu identiteta,

dodatni podaci o transakciji.

Cilj je da se omogući bolja kontrola velikih novčanih tokova i spreči prikrivanje porekla novca.

Bankovni transfer više neće biti dovoljan

Jedna od najznačajnijih promena odnosi se na činjenicu da uplata preko banke više neće automatski predstavljati dokaz o zakonitom poreklu novca.

Do sada su najveći deo provera obavljale banke, dok će prema novim pravilima i sami trgovci imati obavezu da sprovedu određene kontrole i procene rizika, prenosi Kamatica.

Na taj način Evropska unija želi da uspostavi jedinstven sistem nadzora u svim državama članicama i dodatno oteža korišćenje legalnih poslovnih tokova za prikrivanje sumnjivog kapitala.

Novi izazovi za kompanije

Najveće promene očekuju privrednike koji posluju u sektorima obuhvaćenim novim propisima.

Kompanije će morati da uvedu nove procedure, prilagode informacione sisteme, obuče zaposlene i usklade poslovanje sa zahtevima regulative.

Iako je rok za punu primenu jul 2027. godine, stručnjaci upozoravaju da firme imaju ograničeno vreme za pripremu, s obzirom na složenost novih obaveza.

Nova pravila predstavljaju jedan od najznačajnijih koraka Evropske unije u borbi protiv pranja novca, ali će istovremeno promeniti način na koji građani obavljaju veće kupovine i koliko podataka će morati da dele sa trgovcima.

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