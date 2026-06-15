Na listi deset najboljih gastronomskih destinacija našla su se i četiri evropska grada, dok je prvo mesto pripalo destinaciji koja je iznenadila mnoge.



Prema novom istraživanju magazina Time Out, koje je obuhvatilo više od 24.000 stanovnika iz 150 gradova širom sveta, proglašeni su najbolji gradovi za ljubitelje hrane u 2026. godini. Rang-lista je napravljena na osnovu mišljenja lokalnog stanovništva i ocena gastronomskih stručnjaka.



Na prvom mestu našla se peruanska prestonica Lima, dok su među deset najboljih čak četiri evropska grada: London, Barselona, Atina i Lisabon.

4. London

London je visoko rangiran zbog neverovatne raznovrsnosti kuhinja. U gradu se mogu pronaći tradicionalna britanska jela, ali i specijaliteti iz praktično svih delova sveta. Gotovo svi ispitanici smatraju da je kvalitet hrane odličan, iako mnogi ističu da restorani nisu naročito povoljni. Trenutno su posebno popularni novi italijanski restorani, kao i trend „pab pice" koja se služi u britanskim pubovima, šiše Euronews.

5. Barselona

Barselona je ove godine pretekla Madrid kao najbolje gastronomsko odredište u Španiji. Grad je poznat po vrhunskim restoranima i velikom broju Mišelinovih zvezdica, ali stručnjaci posebno ističu povratak tradicionalnoj katalonskoj kuhinji. Posetioci mogu da probaju autentična lokalna jela poput sporo kuvanih paprikaša i čuvenih "bombas" - prženih kuglica od krompira.

9. Atina

Atina je dobila podjednako visoke ocene i od stanovnika i od stručnjaka. Lokalci preporučuju porodične restorane i kafiće, dok gastronomski eksperti izdvajaju restorane visoke kuhinje, uključujući i jedini grčki restoran sa dve Mišelinove zvezdice.

10. Lisabon

Lisabon je posebno cenjen zato što kombinuje kvalitetnu hranu sa relativno pristupačnim cenama. U usponu su takozvane "neo-taske" - modernizovane verzije tradicionalnih portugalskih kvartovskih restorana. Grad je poznat i po pekarama, poslasticama i sve popularnijim mestima specijalizovanim za sendviče.

Top 10 gradova za hranu u 2026:

Lima





Bankok





Meksiko Siti





London





Barselona





Ho Či Min Siti





Melbourn





Peking





Atina





Lisabon

Suština istraživanja je da putnici danas sve više traže autentična lokalna iskustva, tradicionalna jela i manje nezavisne restorane, a ne samo luksuzne restorane sa zvezdicama.



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