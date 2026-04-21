Naprotiv, postoje brojni motori koji su vlasnicima izazvali ozbiljne glavobolje zbog takvih rešenja.

Na ovo upozorava italijanski automobilski stručnjak Roberto Macu, koji je izdvojio nekoliko motora za koje smatra da ih je bolje izbegavati prilikom kupovine polovnog vozila.

"Ako sama pomisao na kaiš u ulju plaši vozače, lanac nije uvek garancija pouzdanosti, što jasno pokazuje lista motora koje treba izbegavati", ističe Macu za AutoEveryeye.

Problemi i sa premijum brendovima

Među prvim primerima, navodi 2.0 dizel motor iz porodice Ingenium, koji je ugrađivan u modele Jaguar Land Rover.

"Trebalo je da bude inženjerski uspeh, ali se ispostavilo kao potpuni neuspeh. Dvostruki lanac nije sprečio česte kvarove, što je ozbiljno narušilo reputaciju nekih modela", upozorava on.

Dodaje da je upravo zbog toga moguće pronaći modele koji su nekada bili veoma skupi po znatno nižim cenama.

Na listi se našao i BMV-ov 2.0 dizel motor N47.

"Lanac distribucije je često otkazivao, a popravke su bile izuzetno skupe. Nije slučajno što je taj motor kasnije povučen", kaže Macua.

Posebno se osvrnuo na 1.6 THP motor razvijen u saradnji PSA i BMV-a.

"Imao je problema sa zatezačem lanca, prekomernom potrošnjom ulja i osetljivim klipovima", ističe on.

Ni masovni modeli nisu bili pošteđeni. Macua upozorava na Renoov 1.2 TCe motor druge generacije.

"Zbog prekomerne potrošnje ulja dolazilo je do ozbiljnih kvarova na modelima kao što su Megan, Kaptur i Daster. S obzirom na veliku prodaju, bilo je mnogo takvih slučajeva", kaže on.

Milionski opozivi i skupi kvarovi

Zanimljivo je da se na listi našao i motor iz Hjundai-Kija grupe, Teta II.

"Ovo su motori od 2,0 i 2,4 litra koji su izazvali milione povlačenja i ogromne troškove za proizvođača", dodao je on.

Na kraju, pominje BMW-ov V8 motor N63.

"Uveo je mnoge nove tehnologije, ali je imao problema sa potrošnjom ulja, turbinama, lancem i ubrizgavanjem. Popravke su ranije prelazile 10.000 evra ako vozilo nije bilo pod garancijom", zaključuje Macu.

