Belex15 je porastao za 2,04 odsto, a Belexline je bio u plusu za 1,18 odsto.

Prvo mesto na listi dobitnika pripalo je Dunav osiguranju Beograd čije akcije su porasle za 10,05 odsto i na kraju trgovanja vredele po 1.993 dinara.

Sledi Energoprojekt holding iz Beograda sa rastom vrednosti akcija od 6,72 odsto, a koje su na zatvaranju trgovanja imale vrednost od 540 dinara po akciji.

Gubitničku listu predvodi Revnost a.d. Novi Sad čije akcije su pale za 16,67 odsto i na kraju trgovanja vredele po 10.000 dinar.

Na drugom mestu su Termika-Beograd a.d, Beograd s padom vrednosti akcija od 2,83 odsto, a koje su na zatvaranju trgovanja imale vrednost od 3.401 dinara po akciji.

Najviše je trgovano akcijama kompanije Dunav osiguranje a.d, Beograd čime je ostvaren promet od 2.250.455 dinara, a drugo mesto zauzelo je Jedinstvo iz Sevojna s prometom od 1.031.610 dinara.

