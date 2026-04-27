Kako navode nadležni, povećan broj otkaza putovanja doveo je i do porasta broja žalbi građana, koji je u prva četiri meseca ove godine čak trostruko veći u odnosu na prošlu godinu.

Šta zakon kaže o otkazivanju putovanja

Prema važećim propisima, prava putnika uređena su Zakonom o turizmu, Zakonom o zaštiti potrošača, ali i samim ugovorom o putovanju, piše BizLife.

To znači da ne postoji jedno univerzalno pravilo – već sve zavisi od konkretnih uslova koje je putnik prihvatio prilikom potpisivanja ugovora.

Kada imate pravo na povraćaj novca

Ako organizator putovanja otkaže aranžman, dužan je da putniku vrati kompletan iznos u roku od 14 dana.

Kada putnik otkazuje putovanje

U slučaju da putnik sam odustane od putovanja:

organizator ima pravo na naknadu troškova

visina naknade zavisi od vremena otkazivanja (tzv. skala otkaza

kod blagovremenog otkaza plaćaju se administrativni troškovi

kod kasnog otkaza troškovi mogu biti znatno veći

Važno je napomenuti da zakon ne propisuje tačne iznose, već ih definiše ugovor.

Najvažniji dokumenti koje morate proveriti

Turistička inspekcija posebno naglašava da putnici moraju pažljivo proučiti:

opšte uslove putovanja

program putovanja

potvrdu o rezervaciji

vaučer

Upravo ovi dokumenti određuju vaša prava u slučaju otkazivanja.

Zašto dolazi do problema

Zbog globalnih dešavanja i bezbednosnih rizika, veliki broj građana odlučuje da otkaže putovanja, ali ne postoje uvek pravni osnovi za pun povraćaj novca.

Dodatni problem nastaje jer se često oslanjaju na usmene informacije, koje nisu pravno obavezujuće.

Savet za putnike

Turistička inspekcija poručuje da je najvažnije:

pažljivo pročitati ugovor pre potpisivanja

proveriti uslove otkazivanja

ne oslanjati se na usmena obećanja

uporediti ponude više agencija





U situacijama otkazivanja putovanja, ključni faktor je ugovor koji ste potpisali.

Bez obzira na okolnosti, pravo na povraćaj novca nije automatsko – već zavisi od uslova koje ste prihvatili.

