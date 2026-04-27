Nigerijska ekonomija treba da bude zaštićena od globalnih energetskih šokova, piše Rojters. Početkom godine, rafinerija je dostigla pun kapacitet i sada prerađuje 650.000 barela nafte dnevno.



Ovo je Dangoteu obezbedilo više goriva na domaćem tržištu, ali su cene i dalje među najvišim u Africi, pošto je tržište potpuno deregulisano i vlada ne subvencioniše cene, kao što je slučaj u većini drugih zemalja na kontinentu.



Problem dodatno komplikuju dugoročni sporazumi o otplati dugova državne naftne kompanije. U takvim uslovima, Dangote mora da uvozi većinu svoje nafte, što znači da im je lakše da stabilizuju svoje finansije ako prodaju svoje proizvode u inostranstvu.



Tri puta skuplji kerozin



Kada se u proračun uključe troškovi logistike i skladištenja, cene kerozina u Nigeriji su od tada porasle na 3.300 naira (2,44 dolara) po litru i sada su skoro tri puta veće nego što su bile u februaru, pre početka rata u Iranu, upozorava Nigerijsko udruženje avio-kompanija.



Nigerijski regulator energetike je izvestio da je Dangote prodavao kerozin po ceni od 1.879 naira (1,39 dolara) po litru, otprilike istoj ceni koju je plaćao za uvezeno gorivo od oko 1.900 naira (1,41 dolara) po litru isporučenim Lagosu početkom meseca.



Nigerijske avio-kompanije su prošle nedelje zapretile da će obustaviti sve letove, pa je vlada u četvrtak usvojila paket mera, koji uključuje otpis duga za avio-kompanije, istovremeno sugerišući da sve zainteresovane strane sednu za pregovarački sto i pregovaraju o nižim cenama.



Bareli za kredite



Dangoteova nova i visoko efikasna rafinerija koristi rekordno visoke marže na proizvodnju kerozina, napominje Rojters. Njena zarada bi mogla biti još veća kada bi mogla da se osloni na domaću naftu i izbegne gotovo sve troškove tranzita.



Nafta koju u zajedničkim poduhvatima sa stranim kompanijama proizvodi državna naftna kompanija NNPC već je izdvojena za otplatu kredita i predizvoznih ugovora. To znači da veliki deo proizvodnje nafte u Nigeriji, oko 1,5 miliona barela dnevno, ide na otplatu dugova međunarodnim naftnim gigantima, bankama i trgovcima.



NNPC ne otkriva podatke o svojim dužničkim obavezama, ali analitičari procenjuju da je to oko 400.000 barela nafte dnevno.



Potpredsednik grupe Dangote, Davekumar Edvin, rekao je da kompanija uvozi većinu svoje nafte iz Sjedinjenih Država, drugih afričkih zemalja i Brazila, bez otkrivanja konkretnih brojki.



Kompanija proizvodi 24 miliona litara mlaznog goriva dnevno i većinu toga snabdeva Evropu, rekao je Edvin, napominjući da oni takođe pokrivaju većinu potražnje nigerijskih avio-kompanija. Prema procenama sektora vazduhoplovstva, nigerijske avio-kompanije troše oko 2,1 milion litara kerozina dnevno.



Zarada i za Evropu



Evropski kupci su spremni da plate više pred napornu letnju sezonu i od početka aprila, Evropa je uvezla u proseku 78.000 do 96.000 barela kerozina dnevno iz Nigerije, najviše otkako su specijalizovane kompanije Kpler i LSEG objavile podatke.



Evropske rafinerije zaradile su oko 15 dolara po barelu na nigerijskom kerozinu, rekao je za Rojters Alan Gelder, stručnjak za rafinerije, hemikalije i tržišta nafte u kompaniji Wood Mackenzie.



Dangoteove marže su verovatno dvostruko veće, procenjuje Gelder, jer ima pristup domaćoj nigerijskoj nafti, velike kapacitete za rafiniranje i veoma je sofisticiran.



Edvin, međutim, nije otkrio brojke, ali je zarada od proizvodnje mlaznog goriva dostigla rekordne nivoe na međunarodnim tržištima u martu.



- Dangote je u privatnom vlasništvu i određuje cene svojih proizvoda prema situaciji na međunarodnim tržištima - kaže Gelder., piše Index.hr



- Ako izgradite veliku rafineriju, to ne znači automatski da će cene goriva u vašoj zemlji pasti - dodaje on.



