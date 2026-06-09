Nakon što se mesecima nagađalo da bi prava putnika u vazdušnom saobraćaju na nivou EU uskoro mogla drastično da budu smanjena, pregovarači su, ipak uspeli da pronađu zajednički jezik, pa se pravo na obeštećenje najverovatnije neće smanjivati, a putnici bi mogli da dobiju i brojne pogodnosti, piše Politiko.



Jedna od njih biće obaveza avio-prevoznika da u slučaju kašnjenja ili otkazivanja leta putnicima obavezno u roku od dva dana dostave link ka obrascu koji treba da popune kako bi dobili odštetu zbog kašnjenja, što bi značajno trebalo da popravi situaciju za potrošače.



Do sada su, naime, putnici koji su smatrali da imaju pravo na obeštećenje uglavnom sami morali da traže informacije o tome kako mogu da podnesu zahtev za naknadu, a mnoge avio-kompanije su to vešto skrivale na svojim sajtovima, pa bi sada čitav postupak trebalo da bude znatno jednostavniji i brži.

Moraće jasno da preciziraju

Osim toga, kompanije će, ukoliko se budu pozivale na vanredne okolnosti, morati jasno da preciziraju o kakvim se tačno okolnostima radi, kao i da putnicima jasno obrazlože razloge poremećaja saobraćaja, a link će obavezno morati da dostave putem nekog pouzdanog kanala - najverovatnije elektronskom poštom umesto preko aplikacije.



Rok za rešavanje zahteva biće 30 dana od dana podnošenja, a pregovori su doneli još jednu važnu prednost za putnike.



Ako predlog bude usvojen, avio-kompanije će ubuduće putnicima morati da prikazuju cenu koja automatski uključuje ručni prtljag, odnosno prtljag do osam ili deset kilograma, a putnici će zatim morati da imaju mogućnost da izaberu kartu bez prtljaga i na osnovu toga ostvare nižu cenu karte.



Kako stvari stoje, odustalo se od najavljenih promena u vezi sa pragom kašnjenja za ostvarivanje prava na obeštećenje.

Sramotan pokušaj ustupka prevoznicima

Naime, prvobitni plan bio je da se iznosi naknada povećaju, ali da se minimalna dužina kašnjenja pomeri sa tri na četiri sata, što su brojne potrošačke organizacije smatrale sramotnim ustupkom avio-prevoznicima, jer statistika pokazuje da se najveći broj kašnjenja dešava između dva i tri sata, pa bi promenom praga mnogi putnici ostali bez prava na naknadu, piše Jutarnji list.



Kompromisni predlog sada predviđa da će postojeći pragovi kašnjenja od najmanje tri sata ostati na snazi, a naknada će ostati 250 evra za letove do 1500 kilometara, odnosno 400 evra za letove između 1500 i 3500 kilometara.



Kod letova dužih od 3500 kilometara iznos naknade ostaće 300 evra za kašnjenje između tri i četiri sata, dok se naknada povećava na 600 evra za kašnjenja duža od četiri sata ili za otkazivanje leta.



Ako nacrt predloga novih pravila bude usvojen, konačni dogovor potom mora da potvrdi odbor za mirenje, u kojem se nalaze i poslanici Evropskog parlamenta i predstavnici država članica, do 15. juna.



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