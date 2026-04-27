Biz Lifestyle

Putnici ovo retko znaju - 7 trikova koji vam donose bolju uslugu na letu

Putovanje avionom često znači gužvu, kašnjenja i stres, ali iskustvo tokom leta ne zavisi samo od avio-kompanije ili klase u kojoj sedite. Veliki deo utiska formira se kroz komunikaciju sa kabinskim osobljem.

Autor:  Nina Stojanović
27.04.2026.10:53
Savete kako da dobijete bolju uslugu tokom leta podelila je bivša stjuardesa sa dugogodišnjim iskustvom.

 7 trikova za bolju uslugu u avionu

1. Počnite sa osmehom i ljubaznošću

Jednostavno „Dobar dan“, „Hvala“ ili osmeh ostavljaju snažan prvi utisak. Ljubazni putnici se pamte i često dobijaju bolji tretman.

2. Obratite se po imenu

Članovi posade nose bedževe. Kada ih oslovite imenom, pokazujete poštovanje i izdvajate se od drugih putnika.

3. Ponudite pomoć ako možete

Ako imate iskustvo u hitnim situacijama (lekar, policajac, vatrogasac), diskretno se javite posadi. Takav gest se ceni.

4. Neka zahtevi budu razumni

Nemojte odmah zatrpati posadu zahtevima. Strpljenje i umerenost povećavaju šanse da vam izađu u susret kada vam nešto zaista treba.

Mali trik: objasnite zašto nešto tražite — ljudi lakše pomažu kada razumeju razlog.

5. Mali znak pažnje pravi razliku

Sitnica poput čokolade ili lepog gesta može vam doneti dodatnu pažnju, piće ili bolji odnos tokom leta.

6. Pokažite zahvalnost

Ako je usluga dobra, pohvalite posadu. Takve stvari se pamte i često utiču na dalji tretman tokom leta.

Stjuardesa otkrila koje sedište putnici treba da izbegavaju, a više o tome pročitajte OVDE

7. Iskoristite status ako ga imate

Ako ste član programa lojalnosti, to može doneti sitne pogodnosti — dodatno piće, bolje mesto ili više pažnje.

Zaključak

Bolja usluga u avionu ne zavisi samo od karte ili klase. Ljubaznost, strpljenje i mali gestovi često prave veću razliku nego što mnogi očekuju.

Piše: Very Cosmic Girl.

