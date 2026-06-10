EU uvodi nova pravila za letove - putnici dobijaju više prava i manje skrivanja informacija

Putnici u avionima širom Evropske unije mogli bi uskoro da dobiju znatno jasnija i jednostavnija pravila kada je reč o pravima na obeštećenje, kao i transparentnijim cenama karata.

Novi nacrt propisa, o kojem se mesecima pregovaralo, donosi više pogodnosti za putnike, dok su najavljene restrikcije koje bi umanjile prava putnika – odbačene.

Brža i jednostavnija odšteta za kašnjenja

Jedna od ključnih promena odnosi se na procedure za naknadu štete.

Avio-kompanije će ubuduće morati da putnicima koji su imali kašnjenje ili otkazivanje leta u roku od dva dana dostave direktan link ka obrascu za podnošenje zahteva za odštetu.

Do sada su putnici često sami morali da tragaju za informacijama, a mnoge kompanije su taj proces otežavale ili skrivale na svojim platformama.

Takođe, rok za rešavanje zahteva biće ograničen na 30 dana, piše Kamatica.

Jasnija pravila o vanrednim okolnostima

U slučaju da se avio-kompanije pozivaju na vanredne okolnosti, biće obavezne da jasno navedu o kakvim okolnostima je reč i da putnicima detaljno objasne razlog poremećaja letova.

Informacije će morati da budu dostavljene putem pouzdanog kanala, najverovatnije elektronske pošte.

Transparentnije cene i prtljag

Još jedna važna promena odnosi se na cenu avionskih karata.

Ako predlog bude usvojen, avio-kompanije će morati da prikazuju cenu koja automatski uključuje ručni prtljag do 8 ili 10 kilograma.

Putnici će, međutim, imati opciju da izaberu jeftiniju kartu bez prtljaga, u zavisnosti od svojih potreba.

Kolike ostaju naknade za kašnjenja?

Odustalo se od ideje da se poveća prag za ostvarivanje prava na odštetu.

Postojeći prag od najmanje tri sata kašnjenja ostaje na snazi, a iznosi naknada ostaju sledeći:

250 evra za letove do 1.500 km

400 evra za letove od 1.500 do 3.500 km

300 evra za duže letove u slučaju kašnjenja od 3 do 4 sata

600 evra za kašnjenja preko četiri sata ili otkazivanje leta

Šta dalje sledi?

Konačan dogovor o novim pravilima mora da potvrdi odbor za mirenje u kojem učestvuju predstavnici Evropskog parlamenta i država članica, a rok za odluku je 15. jun.

Ako predlog bude usvojen, putnici u EU mogli bi da dobiju znatno bržu, transparentniju i jednostavniju zaštitu svojih prava prilikom putovanja avionom.

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