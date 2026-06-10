Porodica američkog predsednika Donalda Trampa ostvarila je najmanje 2,3 milijarde dolara prihoda kroz niz kripto-projekata koji su promovisani nakon izbora 2024. godine, dok su mali investitori u tim istim projektima izgubili približno sličan iznos, navodi istraga Rojtersa.

Istraga se zasniva na analizi blokčejn podataka, korporativnih dokumenata, javnih objava i promotivnih kampanja, uz dodatne provere više stručnjaka iz oblasti računovodstva i kriptovaluta.

Četiri projekta u centru istrage

Rojters se fokusirao na četiri ključna projekta:

World Liberty Financial

token $TRUMP

American Bitcoin

AI Financial Corp (ranije ALT5 Sigma)

Iako se razlikuju po strukturi, zajednički obrazac se, prema istrazi, ponavlja u svim slučajevima.

Model zarade i gubitaka

Prema nalazima, porodica Tramp nije ulagala značajan sopstveni kapital, već je koristila:

promociju kroz političku i javnu prepoznatljivost

lični brend

rani ulazak u projekte pre šire javnosti

Nakon toga, vrednost projekata je često naglo rasla, a zatim padala, dok su rani investitori i promotori ostvarivali profit.

Veliki gubici malih investitora

Rojters navodi da su investitori širom sveta izgubili stotine miliona dolara.

Jedan od primera je 29-godišnja investitorka iz Kalifornije koja je uložila 2.000 dolara u meme token $TRUMP, verujući da je reč o sigurnoj investiciji zbog političke povezanosti.

Njena investicija je pala na manje od 120 dolara.

Slične priče navode investitori koji su gubili desetine hiljada dolara, uz uverenje da iza projekata stoji stabilan politički i poslovni autoritet.

Meme tokeni i ekstremna volatilnost

Meme tokeni su posebno rizična kategorija kriptovaluta, jer njihova vrednost zavisi pre svega od internet popularnosti.

Prema podacima iz istrage, token $TRUMP je izgubio oko 97% vrednosti od vrhunca u januaru 2025. godine.

Najveći projekat: World Liberty Financial

Najveći finansijski uspeh prema Rojtersu predstavlja projekat World Liberty Financial.

Prema analizi:

porodica Tramp je ostvarila više od 1,6 milijardi dolara prihoda

investitori su izgubili oko 674 miliona dolara

75% prihoda od prodaje tokena ide kompaniji povezanoj sa Trampovom porodicom

Ograničenja prodaje tokena i dugoročna “zaključavanja” dodatno su izazvala nezadovoljstvo investitora.

Pad vrednosti i novi gubici

I drugi projekti beleže snažne padove:

ALT5 Sigma (AI Financial Corp) pala je sa 9 dolara na 75 centi

American Bitcoin izgubio je značajan deo tržišne vrednosti

investitori su u tim projektima izgubili stotine miliona dolara

U pojedinim slučajevima, vrednost vlasničkih udela članova porodice Tramp dostizala je desetine miliona dolara.

Pitanje sukoba interesa

Stručnjaci za etiku navode da bi ovakva povezanost politike i kripto-projekata mogla predstavljati ozbiljan sukob interesa, iako ne mora biti nezakonita ukoliko nema direktne zloupotrebe funkcije.

Bela kuća odbacuje te tvrdnje, navodeći da predsednik i njegova porodica deluju u interesu države i ekonomskog razvoja.

Rasprava koja se ne smiruje

Dok jedni smatraju da su investitori bili upozoreni na rizik spekulativnih kriptovaluta, drugi ističu da je korišćenje političkog uticaja i javnog poverenja ključni problem u celoj priči.

Kako navodi jedan stručnjak:

ako investitori veruju da politička porodica stoji iza stabilnog projekta - granica između investicije i rizika postaje nejasna.

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