Kada je u pitanju sezonska radna snaga, sve je manje problema, kaže, ali žali što nezaposleni iz Crne Gore više ne koriste mogućnost sezonskog rada, jer uslove rada, kao i zaradu, smatra stimulativnim, zbog čega, kaže, stranci rado dolaze.

Sezona je već počela pre mesec dana, a turistički radnici su zadovoljni.

Predsednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović, procenjuje da je do sada bolje nego prošle godine i nada se da će tako biti i u budućnosti.

"Ako ovakva situacija ostane, mislim da će biti bolja nego što je bila prošle godine", kaže on.

Nedavna studija Privredne komore Crne Gore prepoznala je nedostatak radne snage sa odgovarajućim znanjima i veštinama kao glavnu poslovnu barijeru u mnogim sektorima, uključujući i turizam. Radulović kaže da je obezbeđivanje radne snage ove godine bio manji problem nego prošle godine.

Sezonski radnici ove godine, kaže Radulović, obezbeđeni su na vreme u kompaniji koju vodi. Oko 30 odsto su stranci, koji dolaze iz Argentine, Kolumbije, Meksika, Maroka, Egipta, Azerbejdžana, Jermenije, Turske, Rusije i drugih zemalja.

On kaže da su to kvalifikovani radnici sa iskustvom iz najelitnijih destinacija poput Singapura, Kariba, Sjedinjenih Američkih Država.

"Što se tiče radne snage, mislim da će biti sve manje problema, ali nažalost po nas, nažalost po mene, nećemo to rešavati sa našim ljudima, već sa strancima", ističe on.

Gordana Vukčević iz Zavoda za zapošljavanje rekla je za RTCG da su intenzivno radili na pripremi nezaposlenih za sezonske poslove i organizovali brojne sajmove zapošljavanja, prezentacije i direktne konsultacije.

"Tokom tih sajmova, preko 300 poslodavaca je predstavilo slobodna radna mesta tokom leta. Traženo je preko 2.600 izvršilaca. Moramo reći da je preko 1.500 ljudi prisustvovalo tim sezonskim sajmovima zapošljavanja", kaže ona, piše RTCG.

Dok naši građani ne žele da rade sezonski, Radulović ističe da su uslovi u Crnoj Gori za strance isti kao i za domaću radnu snagu i veoma su stimulativni, zbog čega se mnogi vraćaju već dve ili tri godine.

"Ovde sobarice imaju platu od 1.200, 1.300 do 2.000 evra. Konobari imaju preko 1.200 evra, 1.500. Plus bakšiš koji niko ne računa, ali koji je značajan", kaže on.

Da bi stimulisala nezaposlene iz naše zemlje da rade sezonske poslove, država je pripremila zakon kojim se reguliše status stalnih sezonskih radnika.

Međutim, on još nije usvojen u Skupštini. Radulović smatra da ovo rešenje nije održivo. Napominje da ni u Hrvatskoj nije dalo rezultate.

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